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LTB’den Başkent Lefkoşa’nın sporuna kalıcı dokunuş

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LTB ile KTFF iş birliğinde hayata geçirilen projeyle, başkent Lefkoşa’ya futbol sahaları ve çok amaçlı spor tesisleri kazandırılıyor.
LTB’den Başkent Lefkoşa’nın sporuna kalıcı dokunuş

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), başkentin spor altyapısı ve futboluna kalıcı katkılar sunmak amacıyla başlattığı projeler kapsamında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile önemli bir iş birliği sürecine imza attı.

Gençlerin daha iyi koşullarda spor yapabilmesini hedefleyen bu girişim, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın çağrısına KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun olumlu yanıt vermesiyle somutlaşmaya başladı.

“HARMANCI VE SERTOĞLU ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ”

Geçtiğimiz hafta bir araya gelen Harmancı ve Sertoğlu, görüşmenin ardından ortak projeleri hayata geçirmek üzere harekete geçti. Bu doğrultuda, Kaymaklı bölgesinde belirlenen alanda ilk çalışmalar başlatıldı.

Proje kapsamında, başta 2 tane futbol sahası olmak üzere çeşitli sportif tesislerin inşa edilmesi planlanıyor.

Harmancı ve Sertoğlu başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek belediye yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

HARMANCI: KTFF’NİN PROJEYE DAHİL OLMASININ HEM LTB HEM DE ÜLKE SPORU İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ VE KIYMETLİ            

Harmancı, Lefkoşa’nın altyapı ve 18 yaş üzeri gençlerin bulunduğu takımlarının uzun süredir ihtiyaç duyduğu futbol sahaları için vakit kaybetmeden çalışmaları başlattıklarını belirtti. Başkan Harmancı, KTFF’nin projeye dahil olmasının hem LTB hem de ülke sporu için son derece önemli ve kıymetli olduğunu vurguladı.

“Öz kaynak yatırımı ile projeyi başlattık. Proje kapsamında futbol sahaları, karma kullanımlı voleybol sahası ve basketbol sahası, tenis kortları, padel sahası ile yürüyüş ve bisiklet yolları yer alıyor”

Projeye ilişkin teknik detayları da paylaşan Harmancı, ilk etapta LTB öz kaynakları ile alanın düzeltilip uygun seviyeye getirilmekte olduğunu söyledi. Bu sürece paralel olarak Spor Dairesi ile irtibata geçerek sulama sistemi kurulması ve çim tohumu temini konusunda girişimlerde bulunduklarını, ayrıca su teminiyle ilgili yürüttükleri çalışmaların olumlu sonuçlandığını ifade etti.

Projeye sponsorluk desteği veren bir şirketle de anlaşma sağlandığını belirten Harmancı, bu destekle birlikte portatif tribünler, soyunma odaları, karma kullanımlı voleybol ve basketbol sahası, tenis kortları ve padel sahası inşa edileceğini, aynı zamanda yürüyüş ve bisiklet yollarının da projeye dahil edileceğini açıkladı.

Konuşmasının sonunda hedeflerinin projeyi en kısa sürede tamamlayarak Lefkoşa’ya kazandırmak olduğunu söyleyen Harmancı, tüm paydaşlarla birlikte, sorumluluk ve kararlılıkla projeyi başkent Lefkoşa’ya hep beraber kazandıracaklarını kaydetti.

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