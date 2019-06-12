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LTB'den British Culture College'e kapatma

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 20 - 31 Mayıs tarihleri arasında 69 iş yeri denetlendi. 14 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.
LTB'den British Culture College'e kapatma

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 20 - 31 Mayıs tarihleri arasında 69 iş yeri denetlendi. 14 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Denetimler sonucunda Ahmet Kaya Market isimli iş yerine son kullanma tarihi geçmiş ürünler satması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. 

BCC KAPATILDI

LTB’den verilen bilgiye göre, British Culture College isimli iş yerine izinsiz, sağlık karnesiz ve gayrı sıhhi ortam nedeni ile kapatma cezası uygulandı.

MÜSADERE İŞLEMLERİ

Lemar Süpermarket’den 4 birim (24 adet), Ahmet Kaya Market’den 8 birim (117 Adet), Ayamar Market’den 6 birim (18 Adet), Reis Süpermarket 9 birim (42 Adet), Cebe 2 Market’den 10 birim (54 Adet + 2 Kilo), Lucky Brothers- 2 Market’den 14 birim (67 Adet) ürün tarihi geçmiş ve saklama koşullarına uygun olmadığından dolayı müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre 4 restoran, 3 kafe, 2 meyhane, 1 döner salonu, 1 sucuk imalathanesi, 19 market, 2 dernek, 3 okul kantini, 9 gıda deposu, 5 off-licence, 16 oto-galeri, 1 pansiyon, 3 güzellik salonu olarak açıklandı.

FUAR ALANI’NDA 58 GIDA SATIŞI YAPILAN STANT DENETLENDİ

Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetim ekipleri tarafından Fuar Alanı (Bayram Yeri) denetimlerinde toplam 58 gıda satışı yapılan stant denetlendi.

Denetlenen yerler niteliklerine göre 6 felafelci, 12 mısırcı, 8 pamuk şekerci, 4 lokma – şamişi, 12 kebap – döner yeri, 4 kumpirci, 6 krepçi, 2 çay – kahve yeri, 2 dondurmacı, 2 kuruyemişçi olarak açıklandı.

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