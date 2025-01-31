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LTB’nin denetimleri sürüyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Sağlık Şubesi ekipleri, hem gündüz hem de gece saatlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.
LTB’nin denetimleri sürüyor

Denetimlerde iş yerlerinin ruhsat ve izin durumları, çalışanların sağlık karneleri ve hijyen standartları detaylı şekilde kontrol edildi.

44 iş yerinde kapsamlı inceleme gerçekleştirildi

Denetimlerde toplamda 44 iş yeri incelendi. Bu iş yerleri arasında 2 güzellik salonu, 6 market, 1 gıda deposu, 2 öğrenci yurdu, 2 dershane, 8 oto galeri, 6 restoran ve 17 cafe/bar yer aldı. Denetimlerde bazı işletmelerde eksiklikler tespit edilirken, bu işletmelere eksiklerini gidermeleri için süre tanındı ve gerekli uyarılar yapıldı.

Şubeden eksikliklerin giderilmesi çağrısı

LTB Sağlık Şubesi tarafından yapılan açıklamada bu denetimlerin halk sağlığını koruma için her zaman olduğu gibi düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

Ayrıca tüm iş yerlerine, ruhsat ve izinlerini yenilemeleri, çalışanlarının sağlık karnelerini tamamlamaları ve hijyen koşullarına tam anlamıyla uymaları çağrısında bulunuldu.

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