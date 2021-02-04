LTB’nin Kendi Merkezinde Randevulu Aşılama Başladı

Sağlık Bakanlığı’nın 65 yaş üzeri aşıları temin etmesi ile LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi aşı alanına dönüştürüldü, randevulu sistem ile aşılama süreci başladı. Aşılama sürecinin daha geniş kapsamlı devam edebilmesi Sağlık Bakanlığı’nın aşı tedariğine göre ilerleyecek ve bu konuda da program kamuoyu ile paylaşılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Sağlık Bakanlığı tarafından bugün (4 Şubat 2021) sabah saatlerinde gelen bilgi doğrultusunda LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi alanını aşı merkezine uygun hale getirerek 65 yaş ve üzeri üyelerimize aşılamalara başladı.

LTB Halk Sağlığı Şubesi’ne bağlı hemşireler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı doktor ve personelin iş birliği içerisinde 65 yaş üzeri bireyler için başlanan aşılama çalışmaları kapsamında bakanlığın ilettiği ilk gün için 100 aşılama işlemi yapılacak. Aşılama işlemi yarın da evinden çıkma durumu olmayan 65 yaş ve üzeri bireylerle devam edecek. Lefkoşa Türk Belediyesi aşılama işlemlerine Sağlık Bakanlığı tarafından aşılar tedarik edildikçe devam edecek.

Evden Ulaşım, Sıcaklık Kontrolü, Kayıt, Aşı, Aşı Sonrası Gözetim Yapılıyor

Bugün gelen talep doğrultusunda hızlı şekilde organize olan LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri ilk gün için 100 kişiye telefon aracılığı ile ulaşarak aşılama sürecini başlattı. Ulaşım imkanı yurttaşlar dezenfekte edilmiş araçlar ve tamamen izole olmuş personeller eşliğinde merkeze getirilerek gerekli belgeleri ibraz etmeleri ve kayıt işleminin ardından aşılanmaya başlandı.

Özel Hastaneden Ambulans Kiralandı

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi içerisinde yapılan düzenleme ile yoğunluk olması durumunda 2 ayrı bekleme odası, kayıt odası, aşılama odası ve dinlenme/gözetim odası oluşturuldu. LTB, düzenlemeler çerçevesinde aşı işlemi boyunca özel hastaneden kiralanan bir ambulansı da merkezde hazır tutuyor.

Aşılamanın devamı Sağlık Bakanlığı’nın aşı teminine bağlı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Sağlık Bakanlığı ile işi birliği içerisinde başlattığı aşılama işlemi, Sağlık Bakanlığı tarafından tarafından yeterli miktarda aşılar temin edildiği süreci devam edilecek.

Şehrin büyükleri aşılama alanı ve hizmetten memnun

Bugün saat 11.00’de başlayan aşılama hizmetine ilişkin 65 yaş üzeri yurttaşlar, LTB tarafından kendilerine ulaşılması, merkezin eksiksiz bir şekilde aşı alanı haline dönüştürülmesi, uzun kuyruklar yerine hızlı şekilde ve LTB personeli ile işlemlerin yapılması sürecinden oldukça memnun kaldıklarını belirtiyorlar. Yurttaşlar LTB tarafından bugün başlayan sürecin planlı ve organize şekilde yapılmasının memnuniyet verici olduğunu kaydederek, böylesi zor süreçlerde devletin tüm kademelerinin iş birliği içerisinde çalışmasının devam etmesi gerektiğini söylediler