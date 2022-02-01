LTB'ye 4 aday.. Siyasi kulisler hareketlendi...İşte o isimler...

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23 Ocak 2022 Milletvekilli erken genel seçimlerin bitmesinin hemen ardından gözler yerel yönetimlere çevrildi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) seçimden milletvekili sayısını %50 oranında artırmasıyla çıkması, Girne ve Lefkoşa gibi büyük kentlerde ise UBP ile kafa kafaya sonuçlar alamsından sonra Girne'de Belediye Başkanlığı adaylığı için CTP'nin Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi olarak açıklandı.

CTP 2021 yılı içerisinde de bir çok bölgede Belediye Başkan adayını açıklamıştı.

GÖZLER LEFKOŞA'DA

Lefkoşa Türk Belediyesi için ise gözler CTP'nin çıkaracağı adaya yöneldi. CTP kulislerinden elde edilen bilgilere göre CTP LTB için dört farklı isim konuşuluyor.

CTP'de LTB için eski Bakanlardan ve eski müzakereci Özdil Nami, LTB eski Belediye Meclis üyesi yüksek Mimar Onur Olguner, Mimar ve Mühendisler Odası eski Başkanı Seran Aysal ile eski Bakanlardan ve eski LTB başkanı Kutlay Erk'in ismi öne çıkıyor.

CTP'nin önümüzdeki günlerde henüz aday açıklamadığı diğer belediyeler ile ilgili de çalışmalarını hızlandıracağı öğrenildi.