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Lübnan ekonomik krize rağmen 'yerli ve milli' elektrikli aracını piyasaya çıkaracak

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Lübnan ekonomik krize rağmen 'yerli ve milli' elektrikli aracını piyasaya çıkaracak
Lübnan ekonomik krize rağmen 'yerli ve milli' elektrikli aracını piyasaya çıkaracak

Lübnan, ülkede büyük protesto gösterine neden olan ekonomik krize rağmen ilk yerli elektrikli otomobilinin tanıtımını yaptı.

Quds Rise (Kudüs yükseliyor) adlı yukarı doğru açılan kapılara sahip kırmızı renkli spor otomobil için aralarında Filistin ve Lübnanlı mühedislerin olduğu 300 kişilik bir ekip 4 sene çalıştı.

Başkent Beyrut'ta ülkenin ilk elektrikli otomobilini medya mensuplarına tanıtan EV Electra şirketinin kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Cihat Muhammed, baştan sona tüm işlemlerin Lübnan'da gerçekleştirildiğini ve aracın yaklaşık 30 bin ABD Doları'na satılacağını açıkladı.

Bir sene içerisinde seri üretime geçip Quds Rise'ın piyasaya çıkacağını belirten Muhammed, ilk dönemde 10 bin adet otomobil üreteceklerini kaydetti. Muhammed ayrıca aracın önündeki altın renkli büyük logonun Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kubbesini temsil ettiğini açıkladı.

Muhammed, uzun vadedeki planlarının hem elektrikli hem de hibrit araçlar üreterek uluslararası piyasaya açılmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Ekonomik kriz sebebiyle ithal araç satışları düştü

Lübnan'da 2019'da başlayan ekonomik kriz sebebiyle aylarca süren protestolar sonrası ülke siyaseti ve sosyal hayatı bir çıkmaza girmiş, yurt dışından ithal edilen araçların satışında büyük düşüş yaşanmıştı. Ülkedeki enflasyon da halkın alım gücünü düşürmüştü.

EV Electra, elekrtikli otomobilin yanı sıra ülke genelinde rüzgar ve güneş enerjisiyle dolan 100 adet şarj istasyonu kuracağını belirtiyor. Şirket bunun yanında aracın fiyatının yarısını peşin alıp, diğer yarısını ise müşterilerine faizsiz bir şekilde 5 sene vade kolaylığı getirmeyi amaçlıyor.

Yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Lübnan'da ekonomik kriz ve altyapı eksikliği nedeniyle sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Ülke bu sebeple büyük oranda fosil yakıtlara bağlımlı durumda.

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