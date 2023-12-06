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SON DAKİKAİsrail ordusu Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıkladı

Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar sürüyor

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Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, sınır bölgesinde İsrail’e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.
Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar sürüyor

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in askeri noktasına düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in Radar askeri noktasına "uygun silahlarla" saldırı gerçekleştirildiği ve hedefin "tam isabetle vurulduğu" ifade edildi.

Ayrıca bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgilere göre Lübnan ordusu, Mercayun ovasındaki bir zeytin bahçesinde İsrail’e doğru fırlatılmaya hazır bazı roketler ve ateşleme platformunu ele geçirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise İsrail’in Meys el Cebel’deki bir eve hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Yayımlanan görüntülerde saldırı sonrası evin tamamen yıkıldığı görüldü.

Meys el Cebel’deki saldırıda can kaybına ilişkin henüz açıklama gelmedi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Lübnan'da 23 sivil ve İsrail'de 4 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca çatışmalarda şu ana kadar 89 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü.

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