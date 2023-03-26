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Lübnanlılar, saatlerin ileriye alınmasına yönelik tartışma nedeniyle iki farklı saat dilimine uyandı

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Lübnan’da halk, siyasi ve dini yetkililer arasında saatlerin ileriye alınmasına yönelik tartışma nedeniyle, güne iki farklı saat diliminde başladı.
Lübnanlılar, saatlerin ileriye alınmasına yönelik tartışma nedeniyle iki farklı saat dilimine uyandı

Geçici hükümetin başbakanı Necip Mikati, saatlerin ileriye alınma uygulamasının Ramazan ayının sonunda başlayacağını söyledi.

Böylelikle oruç tutan Müslümanlar daha erken iftar yapabilecek.

Ancak Hristiyan yetkililer ise çoğu yıl olduğu gibi, Mart ayının son Pazar gününde saatlerin ileri alınacağını söyledi.

Birçok işletme de aynı şeyi yaptı.

Sünni bir Müslüman olan Mikati, Perşembe günü yaptığı açıklamada yaz saati uygulamasının 20 Nisan gece yarısına ertelendiğini duyurdu.

Mikati karar hakkında herhangi bir neden açıklamasa da, pek çok siyasi yorumcu, geçici başbakanın Ramazan ayı boyunca popülaritesini artırmak istediği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl 22 Mart’ta başlayan Ramazan ayı, 21 Nisan’da sona eriyor.

Gün ışından daha fazla faydalanılması için saatlerin ileri alınmaması durumunda Müslümanlar bir saat daha önce oruçlarını açabilecek.

Ancak kararı "şaşırtıcı" olarak nitelendiren Hıristiyan Maronit Kilisesi, bunu dikkate almayacaklarını söyledi.

Bazı büyük kurumlar da kararı kabul etmedi.

İki televizyon kanalı LBCI ve MTV, Pazar sabahı saatlerini bir saat ileri aldı.

Ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines (Orta Doğu Havayolları) uzlaşmaya karar verdi. Şirket, saatlerinin ve diğer cihazlarının kış saatinde kalacağını ancak uçuş saatlerinin uluslararası programları aksatmamak için ayarlanacağını söyledi.

Otomatik olarak yaz saatine geçiş yapan cep telefonu ve diğer elektronik cihazlar da kafa karışıklığına neden oldu. Birçok operatör karardan haberdar edilmedi.

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