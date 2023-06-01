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Mağusa Tiyatro Atölyesi'nin İlk Konuğu Oyuncu Buse Arslan Olacak

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Mağusa Tiyatro Atölyesi'nin İlk Konuğu Oyuncu Buse Arslan Olacak
Mağusa Tiyatro Atölyesi'nin İlk Konuğu Oyuncu Buse Arslan Olacak

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde kurulan Mağusa Tiyatro Atölyesi’nin ilk konuğu Oyuncu Buse Arslan olacak. Buse Arslan’ın katılacağı Role Hazırlık Atölye çalışması 8 Haziran Perşembe günü Gazimağusa Belediyesi Durmuş İyimser Salonu’nda saat 17:00 ile 20:00 saatleri arasında yapılacak.

Kocamın Ailesi, Kocaman Ailem, Aşk Yalanı Sever dizileri ile tanınan, son olarak Kurtuluş Osman dizisinin Aygül Hatun’u Buse Arslan tiyatro severlerle buluşarak role hazırlık sürecinde, edindiğimiz organik davranışlardan uzaklaşıp, karakter eylemlerini keşfetmeye yardımcı olacak. Atölyeye katılmak ve bilgi almak isteyenler 0542 8572512 numaralı telefondan ve magusasanatt@gmail.com e-posta adresinden Mağusa Tiyatro Atölyesi’ne ulaşabilir.

Mağusa Tiyatro Atölyesi 10 Haziran’da eğitim çalışmalarına başlıyor

Yıltan Kahraman’ın eğitmenliğini yapacağı Mağusa Tiyatro Atölyesi, Yetişkinler, 10-13 ve 13-16 Yaş Tiyatro Atölyeleri ile çalışmalara 10 Haziran tarihinde başlıyor. 1 dönem 10 haftalık süreyi kapsayacak yaz atölyesinde ses ve konuşma, hareket ve beden farkındalığı, doğaçlama ve temel oyunculuk dersleri verilecek. Bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Mağusa Tiyatro Atölyesi’nin 05428642423 ve 05428572512 numaralı telefonları aranabilir.

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