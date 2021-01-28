Mağusa’ya giriş çıkışlar denetim altında

Mağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Mağusa Polis Müdürlüğü’nün Mağusa İlçesine giriş çıkışlarla ilgili olarak Gaziköy Paşaköy, Aslanköy, Serdarlı ve Küçük Erenköy noktasında kontrol noktaları oluşturulduğunu söyledi.

Beşerler, Girne ve Lefkoşa’dan Mağusa’ya girişlerin denetim altına alındığını belirtti.

Beşerler yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mağusa Polis Müdürlüğü kendi denetimlerini yapmakta ve ilgili kurumlara yardımcı olmakta kararlıdır.

Biz ilk önce 9 martta bu pandemi ile karşılaştık 10 ayda büyük ölçüde deneyim kazandık bu deneyimlerimiz kullanarak hem kurumsal hem toplumsal olarak bu mücadeleyi el biriliği ile yaparak başarılı olacağımıza inanıyorum

Halkımızdan anlayış bekliyoruz. Bizlere yardımcı olsunlar. Bu şekilde aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur"