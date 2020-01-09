“Mahalle Anneleri Projesi” alan çalışmaları başladı

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, pilot bölge olarak seçilen Değirmenlik ve İskele Belediyeleri ile yapılan işbirliği sonucu seçilen 9 anne, Prof. Dr. Kültegin Ögel ve proje ekibi tarafından verilen eğitimlerin ardından çalışmalara başladı.

Değirmenlik bölgesinden MANNE eğitiminden geçen Fatoş Taşbel, Keziban Taşbel, Havva Karal, Gülen Teler, Meryem Yabancı, Altın Yazıcı ile İskele bölgesinden MANNE eğitimi alan Gamze Okutan, Fatma Yahyalar ve Berna Bal’dan oluşan anneler bölgelerindeki eğitimlerine başladı.

Toplumsal çalışma ve önlemeyi yaygınlaştırma amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde eğitim alan anneler, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu uzmanları ile sürekli istişare halinde bölgelerindeki annelere eğitimler gerçekleştirdi.

Ellerinde program yüklü tabletlerle teknolojik donanıma sahip anneler görüştükleri kişilere ön test yaptıktan sonra eğitim verip ardından son test uyguluyor.

Yaklaşık 2 haftalık alan çalışmasını ardından dün Değirmenlik Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nde annelerle değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Değirmenlik Belediyesi As Başkanı Mustafa Şehitoğlu ve komisyon uzmanlarının katılımı ile yapılan toplantıda öncelikle annelerin düşünceleri alındı.

Tüm eğitimci anneler MANNE Projesinin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu dilde getirerek, gittikleri her evde ve mekanda sevgi ve saygıyla karşılandıklarını ifade etti.

Verdikleri eğitimi alan annelerin bir çoğunun konuyla ilgili çok az ve eksik bilgileri olduğunu gözlemlediklerini, bu nedenle oldukça memnun kaldıklarını anlatan eğitimci anneler, karşılaştıkları bazı soruları da anlatı.

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu burada yaptığı konuşmada, alan çalışmalarının başlaması ile kurulan “whattsap” gurubundaki yazışmaların gülücükler, sevgi sembolü kalp işaretleri ile dolu olduğunu gözlemlediğine işaret etti.

Karaokçu, “Tüm anneler ve projenin yürütülmesinde görev alan Komisyonun uzmanlardan oluşan gurubun bir sevgi yumağı halinde çalışmalara sarılmasından çok mutlu oldum. Bu nedenle çocuklarımız ve gençlerimiz adına hepinizle gurur duyuyoruz” dedi.

Komisyon olarak göreve geldikleri günden bu yana kanıta dayalı bilimsel çalışmalara büyük önem verdiklerini, MANNE Projesi’ni de Profesör Dr. Kültekin Ögel ve ekibi ile bu anlayışla hayata geçirdiklerine işaret eden Karaokçu, sevginin, eğitimin ve bilimin bütünleştiği yerde başarılamayacak hiçbir şey olmadığını vurguladı.

MANNE Projesi ile ilgili yoğun talepler gelmeye başladığını, Komisyon olarak da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılma amacında olduklarını ifade eden Karaokçu, belli bir veri tabanına ulaştıktan sonra hazırlanacak olan bilimsel raporla projenin amacının ve yararının çok daha iyi anlaşılacağına işaret etti.

Değirmenlik Belediyesi Asbaşkanı Mustafa Şehitoğlu da yaptığı konuşmada, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile göreve geldikleri günden bu yana çok verimli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

MANNNE Projesi ile bunu çok daha ileri bir noktaya taşıdıklarını ifade eden Şehitoğlu, toplantıda gördüklerinden çok mutlu olduğunu, bu nedenle projeye katılan tüm annelere ve Komisyon çalışanlarına teşekkürlerini iletti.