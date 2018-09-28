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Mahkeme: Zorunlu din dersi olmaz

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"Eşim de ben de ateistiz, oğlumuz da ateist"
Mahkeme: Zorunlu din dersi olmaz

İzmir’de oğlunun din dersine girmesini istemeyen bir ailenin başvurusu kabul edildi. B.Y. isimli ortaokul öğrencisi din dersinden muaf tutuldu

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, İzmir’in Menderes ilçesinde bir ortaokulda okuyan B.Y. isimli bir öğrencinin velisinin talebi üzerine zorunlu din dersine yargı ‘dur’ dedi. B.Y., din dersinden muaf tutuldu.

B.Y.’nin annesi H.Y. oğlunun geçen yıl 7’nci sınıfa gittiğini ve onun isteğiyle ilk olarak okula dilekçe verdiklerini ifade etti. Dilekçenin önce Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne oradan da Menderes Kaymakamlığı’na gittiğini söyleyen H.Y., kaymakamlığın kendilerine “Din dersi tüm dinlere eşit mesafededir” ret cevabı verdiğini belirtti.

H.Y., bu karar üzerine mahkemeye başvurduklarını söyledi. İlk olarak oradan da ret cevabı aldıklarını ifade eden H.Y., bunun üzerine üst mahkemeye itiraz ettiklerini söyledi. Üst mahkeme, ailenin talebini değerlendirerek B.Y.’nin din dersinden muaf olması gerektiğine hükmetti. H.Y., kararın ardından okula dün dilekçe verdiklerini ve “Mahkeme sonucu budur. Gereğinin yapılmasını istiyoruz” dediklerini ve kararı da sunduklarını söyledi. Artık kararın okul tarafından işleme koyulmasını beklediklerini belirtti.

H.Y., “Dilekçeyi verdikten sonra müdür yardımcısı bize ‘Tamam muaf olsun dersten ama dışarıda dolaşmasın, ders sırasında sınıfta otursun. Başı boş dolaşmasın’ dedi. Biz ‘Kesinlikle derse girmesini istemiyoruz’ dedik. Müdür Bey’le görüşemedik, dilekçemizi sunduk memur kayda soktu” diye konuştu.

Liselere Geçiş Sınavı’nda gelen 10 soru nedeniyle kaygılı olduklarını söyleyen H.Y. şu ifadeleri kullandı: “Özellikle Hıristiyan ailelerin çocukları din dersinden sınavlarda da muaf tutuluyorlar. Farklı derslerden soru soruluyor onlara. Biz de bu uygulamayı istiyoruz. Ona ilişkin bir kaygımız var. Ortalamasının düşmemesi veya değişmemesi lazım. Biz bunu takip edeceğiz.”

"Oğlumuz da ateist"

Din dersini istememe sebeplerini de söyleyen H.Y. “Eşim de ben de ateistiz. Oğlumuz da ateist. Oldukça uzun zamandır böyle düşünüyor. Bizi de bu sürece kendisi zorladı. Hatta din dersi öğretmenine kendisinin ateist olduğunu ve bu derse girmek istemediğini söylemiş. Bizim bu konuda yönlendirmemiz olmamasına rağmen böyle düşünüyor” ifadelerini kullandı.

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