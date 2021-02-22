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Malcolm X'in ailesi cinayette FBI parmağı olduğunu öne süren bir mektup yayınladı

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Malcolm X'in ailesi cinayette FBI parmağı olduğunu öne süren bir mektup yayınladı
Malcolm X'in ailesi cinayette FBI parmağı olduğunu öne süren bir mektup yayınladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile bilinen siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in aile üyeleri ve avukatları, 56 yıl önce gerçekleşen suikastın azmettiricilerine yönelik yeni deliler olduğunu öne sürdü.

Malcolm X'in avukatları yaptıkları açıklamada, 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı bir konuşma esnasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etti.

Açıklamada, 1960'larda sivil polis olarak muhbirlik yapan siyahi Ray Wood'un ailesi ve avukatlarının, Wood'un ölüm döşeğindeyken, "NYPD ve FBI'nın Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduğunu" itiraf eden bir mektup yazdığı belirtildi.

Basın açıklamasında konuşan Avukat Ray Hamlin, "Yapmaya çalıştığımız, onarıcı adalet hakkında konuşmak, Malcolm X'in mirası adına avukatlar olarak, adaletin peşine düşmek." ifadesini kullandı.

Malcolm'ın güvenlik ekibinin suikast tarihinden günler önce tutuklanmasını sağlama görevinin Ray Wood'a verildiği bilgisinin mektupta yer aldığı, Wood'un bu mektubu ölümünden sonra açıklaması için kuzeni Reggie'nin eline tutuşturduğu kaydedildi.

NYPD dün konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Birkaç ay önce, Manhattan Bölge Savcısı, iki mahkumiyetle sonuçlanan Malcolm X cinayetiyle ilgili soruşturma başlattı. NYPD, bu davayla ilgili tüm mevcut kayıtları Bölge Savcısına sağladı. Departmanımız bu incelemeyle ilgili her şekilde yardımcı olmaya kararlıdır."

Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz da, babasının ölümü ile ilgili durum konusunda her zaman bir belirsizlik içinde yaşadığını söyledi.

Şahbaz, "Korkunç trajedinin ardındaki gerçeğe dair ipucu sağlayan herhangi bir kanıt derinlemesine araştırılmalı." diye konuştu.

FBI ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Malcolm X’i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı.

Suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

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