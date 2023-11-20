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Maliye Bakanı Berova, Sağlık Dernekleri Platformu’nu Kabul Etti

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Berova: “bu sesi duymamak mümkün değil”
Maliye Bakanı Berova, Sağlık Dernekleri Platformu’nu Kabul Etti

 

Berova: “bu sesi duymamak mümkün değil”

 

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Dernekleri Platformu’nu kabul etti.

 

Görüşmede; Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Thalassaemia Derneği, Kıbrıs Türk MS Derneği, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Derneği, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Alzheimer Hastaları Derneği ile Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkan ve temsilcileri yer aldı.

 

VAROĞLU

Kabulde söz alan Sağlık Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Ahmet Varoğlu, var olan hasta sorunlarına çözüm arayışı ve ortak çalışmalar yapmak için 11 örgütün bir çatı altında araya gelerek birleştiğini söyledi.

 

Platform içinde yer alan sivil toplum örgütlerinin sıkıntı ve beklentilerini de dile getiren Varoğlu, özellikle hastaların, büyüyen ilaç ve tıbbi malzeme eksikliklerinden endişe duyduğunu belirterek “Sizde bir doktor olarak bilirsiniz ki, hastalarımız için ilaç ve tıbbi malzemeler hayati önem taşıyor. Ve erişemediğimiz ilaçlar mevcut. Yapısal yanlışlardan dolayı mağdur olan hastalarımız var. Hekim kimliğinizi de göz önünde bulundurarak duyarlı bir Bakan olmanız hasebiyle, sesimize yanıt vereceğinize inanıyoruz” dedi.

 

Sağlık Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Varoğlu’nun konuşmasının ardından görüşmede yer alan temsilcilerde söz alarak, sıkıntılarını dile getirdi.

 

İlaç sıkıntısının yanı sıra, tıbbi malzemeye ulaşımında karşılaşılan zorluklar, hastalık ve risk gruplarını belirlemede ayrıca hastalıkların bir kısmını oluşmadan engelleyebilecek istatistiksel verinin olmayışı ve özel gereksinimli bireylerin erişim, ulaşım ve istihdam konuları da gündeme taşındı.

 

BEROVA: “BU SESİ DUYMAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Platform üyelerinin konuşmalarını not alarak dinleyen Maliye Bakanı Özdemir Berova daha sonra açıklamalarda bulundu. “Elbette çeşitli sivil toplum örgütleri bir araya gelerek dertleri ortaklaştırması ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapması oldukça önemli. Ve bu sesi duymamak da mümkün değil” dedi.

 

Maliye Bakanı Berova, ilaçla ilgili geçmişte çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, pandemi, akabinde gelen deprem felaketi, dünyadaki savaşlar ve ekonomik sıkıntıların tümünün süreci tetiklediğini ancak sıkıntının giderilmesi için hükümetin çeşitli önlemler aldığını, 2024 Bütçe kalemleri içerinde de en çok arttırılan kalemin bu yönde olduğuna dikkat çekti.

 

İlaca ulaşım konusunda bazı ilaçlarda sıkıntının küresel olduğuna da işaret eden Maliye Bakanı Berova şöyle konuştu; “İlaca ulaşım sorunu ciddi bir sorundur ve şuan için sadece ülkemizin yaşadığı sorun da değildir. Dünyada bu konuda sıkıntılar mevcut. Tek sorun para da değil. Dünya’nın geçirdiği bu pandemik süreç içerisinde ilaç üretimlerinde de ciddi sıkıntılar oluştu. Bazı ilaçlara ulaşım konusunda bizlerde zorluk yaşıyoruz.”

 

Bir hekim olması vesilesi ile de ilaç konusunda hassas olduğunu vurgulayan Maliye Bakanı Özdemir Berova; “Doğru hastaya, doğru ilaç kullanımı da oldukça önem arz ediyor. İsraf ülkemizin kaldırabileceği bir husus değildir. Bu bakımdan da otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi gerekir. Bu konuda da adım atılacak ve mutlaka iyileştirme sağlanacaktır” diye konuştu.

 

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