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Malta turistlere para dağıtacak: İki şarta uyana 200 euro hediye

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Turizmi canlandırmak isteyen Malta'dan turistlere 'teşvik paketi': En az üç gün kalan ve doğrudan rezervasyon yapanlara para verilecek.
Malta turistlere para dağıtacak: İki şarta uyana 200 euro hediye

Ekonomisinin yüzde 27'si turizme dayalı olan Malta'da hükümet, korona virüsü tedbirlerinin kaldırılacağı 1 Haziran'dan sonra ülkeye gelecek yabancı turistlere para verecek. Plana göre, ülkede en az üç gün kalacak olan ve rezervasyonları doğrudan yerel oteller üzerinden yapılan turistlere 200 euroya kadar para verilecek.

KİMLERE NE KADAR PARA VERİLECEK?

Turizm Bakanı Clayton Bartolo'nun açıkladığı plan doğrultusunda, beş yıldızlı otellerde kalacak kişilere Malta Turizm Otoritesi 100 euro ödeyecek, otel de 100 euro verecek. Dört yıldızlı otellere gidenlere 150 euro, üç yıldızlı otellerde kalacak olanlara da 100 euro verilecek. Akdeniz'de Malta'ya üç kilometre mesafede bulunan daha küçük Gozo adasında rezervasyon yapanlara da bu meblaların yüzde 10 üzerinde para dağıtılacak.

35 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

Bakan Bartolo, "Plan, Malta'nın otellerini uluslararası turizm başlarken son derece rekabetçi bir pozisyona getirmeyi amaçlıyor" dedi. Bu plandan yaklaşık 35 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

 

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin verilerine göre, turizm sektörü doğrudan ve dolaylı olarak Malta ekonomisinin yüzde 27'sini oluşturuyor. Ancak 2019'da 2.7 milyondan fazla yabancı turist çeken ülkede, Covid-19 pandemisi nedeniyle turist sayısı son bir yılda yüzde 80 azaldı.

EN HIZLI AŞI YAPAN AB ÜLKESİ

Seyahat kısıtlamalarını 1 Haziran'da kaldırmaya hazırlanan Malta, aynı zamanda Avrupa Birliği'nde en hızlı aşı yapan ülke. Malta'da yetişkinlerin yaklaşık yüzde 42'si en az bir doz aşı oldu. Buna paralel olarak, ülkede yeni vaka sayıları azalmış durumda. Son verilere göre, pozitif çıkan testlerin sayısı yüzde 2.6 oranında düştü.

Malta hükümeti, Avrupa Birliği'ne seyahat için aşı pasaportu için çağrı yapan ülkeler arasında da bulunuyor. Eski İngiliz sömürgesi, İngiliz turistlerin seyahatini teşvik etmek için Londra'yla ayrıca görüşmeler de yapıyor

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