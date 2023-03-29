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Mamut hücresiyle köfte yaptılar

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Yaklaşık 4 bin yıl önce yaşamış olan ve nesli tükenen mamutlardan köfte yaptılar. Bir mamut hücresini kullanan araştırmacılar, henüz köftenin herhangi bir insan tarafından yenilmediğini belirtti.
Mamut hücresiyle köfte yaptılar

Alternatif protein türlerini tüketicilerine sunan Vow isimli firma, kuruluşundan bu yana alpaka, bufalo, timsah, kanguru, tavus kulu ve çeşitli balıklar dahil olmak üzere 50’den fazla hayvan türünden et üretme olasılığını inceledi. Firma, son olarak da nesli tükenmiş olan mamutlardan köfte yapmayı denedi.

Vow’un CEO’su George Peppou, laboratuvarda üretilen köfte ile tüketicilerin et tüketim davranışlarını değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Vow’un kurucu ortağı Tim Noakesmith de şirketin; çeşitlilik kaybının sembolü olarak görüldüğü için mamutu seçtiğini belirtti.

İkili, mamut kas proteinini oluşturmak için Queensland Üniversitesi’nden Profesör Ernst Wolvetang ile birlikte çalıştı. Mamut hücresi, fil DNA’sıyla karıştırılıp bir koyundan toplanan miyoblast kök hücreler yerleştirildi ve yenilebilir köfte haline getirilen mamut etini oluşturmak için gereken 20 milyar hücreye kadar çoğaltıldı.

TADI NASIL?

Peki nesli tükenmiş bir hayvandan yapılan bu köftenin tadı nasıl? Profesör Wolvetang, insan bağışıklık sistemlerinin binlerce yıldır sindirilmemiş bir proteine ​​nasıl tepki vereceğini tahmin edemedikleri için henüz kimsenin bu sıra dışı köfteyi yemediğini itiraf etti.

Vow, mamut köftesini Hollanda’daki bilim müzesi Nemo’da tanıtmayı planlıyor.

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