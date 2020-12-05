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Masa Tenisi Sezonu Minikler ile Açtı

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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu 2020-2021 sezonuna, Cumartesi sabahı federasyon salonunda gerçkeleştirilen Minikler Ferdi Turnuvası ile başladı.
Masa Tenisi Sezonu Minikler ile Açtı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu 2020-2021 sezonuna, Cumartesi sabahı federasyon salonunda gerçkeleştirilen Minikler Ferdi Turnuvası ile başladı. Minik raketlerin çekişmeli ve heyecanlı maçlar ortaya koyduğu turnuvada minik kızlarda Aren Bıyıklı, minik erkeklerde Tuğra Soyer şampiyonluğa ulaşan sporcular oldu. Turnuva sonucunda kürsü şu şekilde oluştu;

Minik Kızlar;

1. Aren Bıyıklı (BMTAYD)

2. Emine Kıran (Karşıyaka)

3. Ecem Önder (Anka Spor Derneği)

3. Tuana Ejder (BMTAYD)

Minik Erkekler;

1. Tuğra Soyer (BMTAYD)

2. Ali İleri (Karşıyaka)

3. Ekrem Kuzhan (Karşıyaka)

3. Celal Beyit (BMTAYD)

 

Masa tenisinde açılış turnuvaları önümüzdeki hafta Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek Yıldızlar Ferdi Turnuvası ile devam edecek.

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