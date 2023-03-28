Masal diyarında kabus: Disney 7 bin kişiyi işten çıkarıyor

Disney’in küresel iş gücünde yapılan kesintiler, şirketin operasyonlarını düzene sokmayı amaçlayan milyarlarca dolarlık bir maliyet düşürme girişiminin parçası.



CNN tarafından görülen ve personele gönderilen bir notta Iger, işten çıkarmaların üç dalga halinde geleceğini söyledi.



İlk tur bu hafta başlayacak ve yöneticiler yakında etkilenen çalışanları bilgilendirmeye başlayacak.



Iger, birkaç bin çalışanın işten çıkarılmasıyla birlikte ikinci, daha büyük bir işten çıkarma turunun Nisan ayında gerçekleşeceğini söyledi.



Ardından, şirketin planladığı 7 bin kişiyi işten çıkarma hedefine ulaşmak için “yaz başlamadan önce” üçüncü bir işten çıkarma dalgası gerçekleştirilecek.



Iger notta, “Disney’den ayrılan birçok meslektaş ve arkadaşın yaşadıkları, hafife aldığımız bir şey değil. Zor anlarda, Disney’in şimdi ve gelecekte dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ve konuklara olağanüstü eğlence sunmaya devam edebilmesi için gerekenleri her zaman yapmalıyız.” dedi.



Disney’in (DIS) 1 Ekim itibarıyla yaklaşık 220 bin çalışanı vardı ve bunların yaklaşık 166 bini Amerika Birleşik Devletleri’nde istihdam ediliyordu. 7 bin işten çıkarma, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 3’ünü temsil ediyor.