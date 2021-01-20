  • BIST 1.569
  • Altın 444,828
  • Dolar 7,3962
  • Euro 8,9568
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAPilli:17'si yerel 27 yeni vaka,1 hasta yoğun bakıma alındı

Maske takmayan turistlere ‘şınav çekme’ cezası veriliyor

» »
Endonezya’nın Bali Adası’nda, maske takmayan yabancı turistlere şınav çekme cezası veriliyor.
Maske takmayan turistlere ‘şınav çekme’ cezası veriliyor

Badung Kamu Düzeni Ajansı Başkanı Gusti Agung Kerta Suryanegara, bazı yabancı turistlerin maske takmadığını bazılarının ise düzgün takmadığını söyledi.

Son günlerde maskesiz yakalanan turistlerin sayısının arttığını belirten Suryanegara 70’i aşkın kişinin 100 bin Endonezya rupisi (53 lira) cezayı ödediğini, parası olmadığını söyleyen 30 kişinin ise şınav çektiğini açıkladı.

Açıklamaya göre maskesiz gezenler 50, düzgün takmayanlar ise 15 kez şınav çekti.

Suryanegara, güvenlik güçlerinin, ceza uygulananların şınav çektiğinden emin olmak için onları izlediğini belirterek, “Çoğu önce maske takmanın zorunlu olduğunu bilmediğini söylüyor. Bazıları da maskelerinin ıslandığını ya da yırtıldığını” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 nedeniyle ‘uçmaktan korkup’ üç ay havalimanında kaldı; tutuklandı18 Ocak 2021 Pazartesi 19:45
  • Tekerlekli iskemleyle 250 metreye tırmandı: 5 milyon liralık bağış topladı17 Ocak 2021 Pazar 21:32
  • Norveç’te 23 yaşlı, ‘corona’ aşısından sonra hayatını kaybetti: İnceleme başlatıldı17 Ocak 2021 Pazar 21:02
  • Pişirirken beyaz köpük çıkan kestanelere dikkat17 Ocak 2021 Pazar 20:18
  • Demirören, Azerbaycan piyangosunu yönetecek17 Ocak 2021 Pazar 19:18
  • Maldivler’in en geniş özel adası hizmete açıldı: Geceliği 600 bin liraya misafirlerini bekliyor!15 Ocak 2021 Cuma 23:12
  • Nusret'e pirzola tepkisi: Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var15 Ocak 2021 Cuma 22:36
  • WhatsApp'ın kurucularından Acton: Signal WhatsApp'ın yerini almayacak, ikisi farklı amaçlara hizmet ediyor14 Ocak 2021 Perşembe 23:05
  • Papa Francis ve Papa 16. Benedict Kovid-19 aşısı oldu14 Ocak 2021 Perşembe 22:41
  • Telegram'ı daha güvenli hale getirecek ipuçları neler?14 Ocak 2021 Perşembe 22:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti