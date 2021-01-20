Maske takmayan turistlere ‘şınav çekme’ cezası veriliyor

Badung Kamu Düzeni Ajansı Başkanı Gusti Agung Kerta Suryanegara, bazı yabancı turistlerin maske takmadığını bazılarının ise düzgün takmadığını söyledi.

Son günlerde maskesiz yakalanan turistlerin sayısının arttığını belirten Suryanegara 70’i aşkın kişinin 100 bin Endonezya rupisi (53 lira) cezayı ödediğini, parası olmadığını söyleyen 30 kişinin ise şınav çektiğini açıkladı.

Açıklamaya göre maskesiz gezenler 50, düzgün takmayanlar ise 15 kez şınav çekti.

Suryanegara, güvenlik güçlerinin, ceza uygulananların şınav çektiğinden emin olmak için onları izlediğini belirterek, “Çoğu önce maske takmanın zorunlu olduğunu bilmediğini söylüyor. Bazıları da maskelerinin ıslandığını ya da yırtıldığını” ifadelerini kullandı.