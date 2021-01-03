Maske uyarısı yaptı, kafası taşla yarıldı… Mahkeme doktoru darp eden zanlıyı serbest bıraktı

İzmir'de özel bir tıp merkezinde doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler’i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabağlar ilçesindeki özel bir tıp merkezinin acil servisinde dün maske takması ve çocuğunu ayakkabılarıyla muayene masasına çıkarmaması konusunda uyaran doktoru darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, yaşananları şöyle anlatmıştı:

Çocuğun yakınını maskesiz olduğu için ikaz ettim, arkasında kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkmaya çalıştığı için onu bir kez daha uyardım. ‘Ayakkabıları çıkarın orada bebekleri muayene ediyoruz, kendi yatağınıza ayakkabıyla girer misiniz?’ dedim. Daha sonra çocuğu güzelce muayene ettim, her şeyini yaptım. Sohbet ede ede muayeneden çıkarken hastanın yakını olduğunu iddia eden biri, ‘Sen benim büyükanneme niye bağırıyorsun’ diye geldi. Ben de ona bağırmadığımı ve ikaz ettiğimi söyledim. Bu sefer bana tehdit ve küfürler yağdırmaya başladı. Kapının önüne kadar çıktık. Ben bu arada durumun 155’e bildirilmesini söyledim. Kapının önünde gitmesini ve bu işin bitmesi gerektiğini söylerken yerden taş alarak kafama vurdu. Benim oğlum da doktor, sağ olsun o dikti kafamı. Kafamda ciddi bir yarık var.