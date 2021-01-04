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MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu kim oldu? (Serhat Doğramacı mı, Barbaros Yoloğlu mu?)

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MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu kim oldu? (Serhat Doğramacı mı, Barbaros Yoloğlu mu?)
MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu kim oldu? (Serhat Doğramacı mı, Barbaros Yoloğlu mu?)

MasterChef Türkiye'de şampiyon kim oldu? sorusunun yanıtı belli oldu. Yaklaşık altı ay süren MasterChef Türkiye finalinde Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. Bu rekabetin ardından Serhat MasterChef şampiyonu olmayı başardı.

MasterChef'te final heyecanı yaşandı. Finale kalmayı başaran Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu, MasterChef büyük finalde şampiyon olmak için birbiriyle yarıştı.

 

Geçen yıl 100 bin lira olarak verilen büyük ödül bu yıl otomobil olarak açıklandı.

 

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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye finalinde şeflerin tadımlarının ardından puanlama sonucu Serhat şampiyon oldu.

 

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