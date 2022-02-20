Mate Çayı Nasıl Yapılır, Faydaları Nedir?

Arjantin başta olmak üzere Paraguay, Bolivya, Uruguay ve Brezilya gibi ülkelerde yetişen mate çayı soğuk algınlığı için sıklıkla tüketilen bir içecektir. Bu çayın kahveye benzeyen acımsı bir tadı mevcuttur.

Peki, mate çayının faydaları nelerdir? Püf noktaları ile mate çayı nasıl demlenir? Mate çayının zararları nelerdir?İşte tüm detaylar...

VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIYOR

- Mate çayının pek çok faydası vardır bundan dolayı mate çayı pek çok kişi tarafından tercih sebebidir. A, C ve E vitaminlerini açısından yoğun olan bu çay vücudun direncini artırır.

- Mate çayının bağışıklığı güçlendirdiği bilinmektedir özellikle mevsim geçişlerinde tüketilmelidir.

- Mate çayı bitkisi yüksek oranda kafein içerir bundan dolayı da kolesterolü dengeler.

Peki, mate çayı idrar söktürür mü?

- Mate çayı doğal bir idrar söktürücüdür. İdrar problemleri yaşayan kişilerin ve idrarla ilgili her türlü hastalığı olan kişiler için de yine mate çayı tüketimi tavsiye edilmektedir.

GIRTLAK KANSERİNİ ÖNLEYEN MUCİZE!

- Mate çayı içerisinde gırtlak kanseri gibi önemli kanser hastalıklarının belirtilerini azaltan ve kanserin oluşumunu engelleyici faktörler bulunur.

- Mate bitkisinin içeriğinde teobromin, kafein, kafeik asit türevleri ve flavanoitler, saponinler ve nitrit glikozitleri de bulunmaktadır. Mate bitkisinin bileşimindeki kafein ve klorojenik asit sebebi ile uyarıcı bir etkisi bulunmaktadır.

- Mate çayı; zihinsel ve fiziksel yorgunluğun giderilmesine karşı etkilidir. Bundan dolayı doğal bir sakinleştirici etkisi vermektedir.

KALP ÇARPINTISINA NEDEN OLABİLİR!

Mate çayının içerisinde bulunan fazla kafein sebebi ile çok ve gereksiz kullanımında uykusuzluk, kalp çarpıntısı, asabiyet gibi etkileri görülebilir. Eğer metabolizmanızı hızlandırmak için ilaç kullanıyorsanız mate çayını tüketmemenizi öneririz. Kullanmadan önce uzmana danışmayı ihmal etmeyin.

MATE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Mate çayı demlemek için gerekli olan malzemeler nelerdir?

- 1 fincan kaynamış su

- 1 tutam mate bitkisi

Mate çayını demlemek için 1 fincan kaynamış su ve 1 tutam mate bitkisi gerekiyor. 1 fincan kaynamış suyun üzerine mate bitkisini ilave ederek 10 dakika demleyin. Mate çayını günde 2 defa olmak üzere tüketebilirsiniz. Şifa olsun!