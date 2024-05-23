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Maviş: Tarım Bakanı Çavuş başta olmak üzere sorun çözme becerisi olmayanlar koltukları derhal terk etmelidir

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KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada hayvan üreticilerinin eylemine destek vererek, "Siyaset sorun çözme sanatıdır. Başta Tarım Bakanı olmak üzere sorun çözme becerisi olmayanlar koltukları derhal terk etmelidir” ifadelerini kullandı
Maviş: Tarım Bakanı Çavuş başta olmak üzere sorun çözme becerisi olmayanlar koltukları derhal terk etmelidir

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS),  pazartesinden beri Lefkoşa’da devam eden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemine yönelik hükümetin tutumunu eleştirerek, “Üretim zincirinin gerçek sahiplerinin sorunlarına karşı kayıtsız kalmaları, diyalog kurmaktan kaçmaları, ön koşullar sunmaları kabul edilemez.” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, “Üretici işini gücünü bırakıp şehre traktörleri ile gelmişse, tarlayı sürmeyi, arpayı biçmeyi, sütü sağmayı, hellim yapmayı ertelemişse ortada ciddi bir sorun var demektir”  diyerek, “hükümetinin üretim zincirinin gerçek sahiplerinin sorunlarına karşı kayıtsız kalması, diyalog kurmaktan kaçması, ön koşullar sunması kabul edilemezdir.” ifadelerini kullandı.

Maviş, sendikanın, “hükümetin yapması gerekenler”  başlığı altında altı madden oluşan önerilerini de paylaştı: “Gerçek nüfusu açıklayıp, ülkedeki arz ve talebi ortaya koyarak planlama yapması; üretim zincirinin gerçek sahipleri olan çiftçi, üretici, hayvancıyı etkin bir şekilde desteklemesi; girdi maliyetlerini düşürmesi; vatandaşın ucuz et, süt ve temel gıdaya ulaşması için yerli üretimi desteklemesi;  Levazım, TÜK ve KOOP-SÜT’ü gerçek sahiplerine devretmesi ve piyasayı denetleyerek fiyatları aşağı çekmesi.”

Maviş, “Hükümetin üç beş kişiye avantaj sağlayacak donmuş et projesi değil, ülkede hayvancılığı geliştirip daha ileriye taşıyacak projeler üretmesi gerekmektedir” görüşünü savunarak, “Siyaset sorun çözme sanatıdır. Başta Tarım Bakanı olmak üzere, sorun çözme becerisi olmayanlar koltukları derhal terk etmelidir” ifadelerini kullandı.

Maviş, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemine destek bildirdi.

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