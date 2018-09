Rum Müzakereci Büyükelçi Andreas Mavroyannis, “Kıbrıs’taki fiili durumun ne olduğuna dair geleneksel algı artık geçerli değil” vurgusu yaptı ve BM Barış Gücü’nün Ada’daki varlığının Kıbrıs sorununun çözümü ile “doğrudan ilişkisini” kanıtlama yöntemi bulmaları gerektiğine dikkat çekti.

Fileleftheros; “Bağlantı Kanıtlansın… ‘Kıbrıs Sorununda Bir Şey Olacak Mı Bilmiyoruz’” başlıklı haberinde, Mavroyannis’in Rum Kadın Profesyonel Girişimciler Örgütü’nün dün Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen etkinliğinde yaptığı konuşmadan alıntılar aktardı.

Habere göre, BM Barış Gücü’nün Ada’daki varlığıyla ilgili ciddi bir anlaşmazlık gözlemlendiğine işaret eden Mavroyannis, “Meselenin aldığı bu basınç ile, önümüzdeki altı ay ve her altı ay Barış Gücü’nü Ada’da tutmayı başarabileceğimizden emin değilim” dedi, şunlara dikkat çekti:

“Barış Gücü’nün varlığının Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının doğrudan ilişkisine işaret etme yolunu bulmamız şart. Bunun için önümüzdeki günlerde çok çalışmak gerekiyor. ‘Dönem Sonu’ndan söz etme nedenlerimden biri de budur, çünkü fiili durumun ne olduğuna dair geleneksel algı artık geçerli değil.”

Mavroyannis; olguların, “Dünya Savaşı’nın sonundan beridir BM altındaki toplu güvenlik sistemine ilk kez yoğun itiraz edilmekte olduğu” gerekçesiyle bugün uluslararası alanda hâkim olan “biraz tuhaf” ortamdan etkilendiği dile getirdi.

“KIBRIS SORUNUNDA BİR ŞEY OLACAK MI, NE OLACAK BİLMİYORUZ”

Konuşmasında, Kıbrıs sorunundaki duruma ve Crans - Montana’da olanlara detaylarıyla değinen Mavroyannis, “Kıbrıs sorununda çok kritik bir dönüm noktasında bulunuyoruz” dedi, “dönem sonu” nitelemesini yineledi.

Mavroyannis, “Şu anda (Kıbrıs sorununda) bir şey olacak mı, ne olacak bilmiyoruz. Müzakerelerin Crans - Montana’da çökmesinden sonra çaba harcanıyor çünkü Kıbrıs sorununun çözümüne müzakerelerde başka seçenek olmadığını iyi biliyoruz” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici danışmanı Jane Holl Lute’un rolüne değinirken “tek bir şey istiyor: yeni bir prosedürün sonuç getirmesi için ön şartların var olup olmadığını saptamak. Sayın Lute her iki tarafa da ‘geçen yıldan ne değişti?’ sorusunu soruyor” diyen Mavroyannis, tarafların bugünkü pozisyonlarının Genel Sekreter’in müzakerelere çağırmasına yeterli olacağından kuşku belirtti.

Mavroyannis, Kıbrıs sorunundaki çabanın devam edebilmesi için “gerekli parametreleri” sıralarken, “herkesin Güvenlik Konseyi parametreleri temelinde çalışacağını kabul etmesi, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonunu kabul ettiğini taahhüt etmesi, usul ve müzakere yöntemlerinde uzlaşması gerektiğini” söyledi.

“RUM TARAFI TAKVİM BELİRLENMESİNİ KABUL ETMİYOR”

Crans Montana’da “Güvenlik Konseyi’nin varlığının gerekliliğinin fazlasıyla ortaya çıktığını, güçlü ekonomik unsurların varlığının da arzu edildiğini” söyleyen Mavroyannis şunların da altını çizdi:

“Kıbrıs Rum tarafı, takvim belirlenmesini kabul etmiyor. Takvimi sadece müzakerelerdeki ilerleme belirler. Bir (zaman) sınır üzerinde uzlaşılabilir. Kıbrıs sorunuyla ilgili bir konferansın birkaç gün süreceğini biliyoruz ancak stratejik anlaşma olursa, bu sınır kısa olacak.”

SPEHAR, AKINCI VE ANASTASİADİS’LE GÖRÜŞME PLANLIYOR

Aynı gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar’ın önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşme planladığını öne sürdü.

Rum Haber Ajansı’na dayandırılan haberde Spehar’ın liderlerle, Genel Sekreter Antonio Guterres ile New York’ta yapacakları görüşmelere ve Kıbrıs sorununda beklenen gelişmeler ışığı altında hazırlık niteliğinde görüşeceği kaydedildi.

MAVROYANNİS TEKNİK KOMİTE BAŞKANLARINI TOPLUYOR

Habere göre Mavroyannis, teknik komitelerin Rum başkanlarını 17 Eylül pazartesi günü Rum Başkanlık Sarayı’nda görüşmeye çağırdı. Saat 11.00’de başlayacak görüşmede teknik komitelerin son yıl içerisindeki çalışmaları gözden geçirilecek, görüş alış verişinde bulunulacak, öneriler sunulacak ve bundan sonraki faaliyetleriyle ilgili yönlendirme yapılacak.

Gazete Lute’un, BM Genel Sekreteri’ne rapor vermek üzere başladığı temas turunu, AB Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Strazburg’da gerçekleştirdiği ve AB’nin çözüme yapabileceği katkıların ele alındığı görüşme ile tamamladığına işaret etti. Edindiği bilgilere dayanarak Avrupa Parlamentosu’nun (AP), Jane Holl Lute’u Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri anlatmak üzere muhtemelen sonbaharda, AP Başkanlar Konferansı’na davet edeceği yönünde bilgi edindiğini yazdı.

Alihtia, Lute’un temas turlarını tamamladığına ve rapor halinde sunacağına işaret etti ancak Genel Sekreter Antonio Guterres’in de müdahiller ile görüşüp kendi görüşünü oluşturacağına ¬işret etti

Gazete Guterres’in BM Genel Kurulu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geleceğini belirtti.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de pazartesi günü Atina’ya giderek, Çipras ile New York öncesinde koordinasyon toplantısı yapacağını, görüşmede iki ülkenin İsrail ve Mısır’la üçlü ittifakları ve Ekim’de Atina’da gerçekleştirilecek Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır üçlü zirvesini de ele alacaklarını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, 19 Eylül Çarşamba günü gayrı resmi Avrupa Konseyi toplantısına katılmak üzere Güney Kıbrıs’tan Avusturya’ya gidecek.