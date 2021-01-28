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Meclis Bugün Kapanıyor

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Siyasi partiler arasında varılan mutabakat uyarınca, bugün ve yarın tamamlanması hedeflenen bütçe görüşmelerinde, Perşembe ve Cuma programı birleştirilmiştir.
Meclis Bugün Kapanıyor

Siyasi partiler arasında varılan mutabakat uyarınca, bugün ve yarın tamamlanması hedeflenen bütçe görüşmelerinde, Perşembe ve Cuma programı birleştirilmiştir.

Bu çerçevede; Dışişleri Bakanlığı ,Turizm ve Çevre Bakanlığı ,Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçesinin görüşülmesi ile Tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanmasının bugün bitirilmesi hedeflenmektedir.

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