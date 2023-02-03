Mehmet Ali Erbil’in hapsi istendi

Mehmet Ali Erbil’in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay’ı taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, ünlü oyuncunun bu suçlardan 7 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması istedi.

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a karşı “elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz”, “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret” ve “tehdit”suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen Mehmet Ali Erbil’in yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Ece Ronay ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı tarafından esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada, Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'a hitaben “bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum” şeklinde mesaj göndererek cinsel tacizde bulunduğu belirtildi. Ronay'ın bu mesaja olumsuz karşılık vermesi nedeniyle bu kez sanığın Ronay'ın “onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek kastı ile hakaret ettiği” kaydedildi.

Mütalaada Erbil'in “cinsel taciz” ve “hakaret” suçlarından 7 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

SAVCI ‘TEHDİT'TEN BERAAT İSTEDİ

Mütalaada, sanık hakkında “tiktok görüntülerini yayınlayacağım” şeklinde mesaj göndererek Ronay'ı tehdit ettiği gerekçesiyle davası açıldığı, ancak daha önce sosyal medyada yayınlanmış bir görüntünün tekrar yayınlanacağına ilişkin beyanın tehdit suçunun yasal unsurlarını oluşturmaması nedeniyle bu suç yönünden beraatini istedi.

‘TEHDİT' SUÇUNDAN DA CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Müşteki Ece Ronay'ın avukatı Ali Furkan Tatlı söz alarak, “Hakaret suçu ve cinsel taciz suçu yönünden mütalaaya katlıyoruz. Tehdit suçu yönünden cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Sanık Mehmet Ali Erbil'in avukatı ise süre talep etti. Sanık avukatına gelecek celseye kadar süre verilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.