  • BIST 1.441
  • Altın 498,346
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Mehmet Alptürk hayatını kaybetti

» »
Lefkoşa'da ve Haspolat'ta bulunan Fina Petrol sahibi ve eski rallici Mehmet Alptürk hayatını kaybetti.
Mehmet Alptürk hayatını kaybetti

Lefkoşa'da ve Haspolat'ta bulunan Fina Petrol sahibi ve eski rallici Mehmet Alptürk hayatını kaybetti. Bir süreden beridir YDÜ Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Alptürk hayata tutunamadı. Alptürk'ün vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu Alptürk’ün ölümü nedeniyle sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu'nun paylaşımı şöyle:

2018 – 2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu, sporcumuz Cevdet Alptürk’ün değerli babası eski sporcularımızdan camianın sevilen ismi Mehmet Alptürk’ün vefat haberi bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet , yaslı ailesine , tüm sevenlerine ve camiamıza sabırlar dileriz.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB’nin sivrisineklerle kanserojen olmayan biyolojik mücadelesi sürecek09 Mayıs 2021 Pazar 11:48
  • Gönyeli’de ‘kapsamlı  bakım ve temizlik’ zamanı 02 Mayıs 2021 Pazar 12:07
  • Lefkoşa yeni bir yeşil alan daha kazandı02 Mayıs 2021 Pazar 11:38
  • Haspolat'ta 10 dönüm kuru ot yandı!30 Nisan 2021 Cuma 22:04
  • LTB Başkanı Harmancı, Evrensel Hasta Hakları Derneği’ni ziyaret etti29 Nisan 2021 Perşembe 14:40
  • İntihara teşebbüs! Polis memuru yaralandı!28 Nisan 2021 Çarşamba 23:12
  • ‘LTB Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’ düzenleniyor21 Nisan 2021 Çarşamba 13:15
  • Dikkat ! Trafiğe Kapalı Yol !20 Nisan 2021 Salı 15:10
  • Başkan Harmancı Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Başkent Lions Külübü’nü kabul etti17 Nisan 2021 Cumartesi 15:29
  • Dikkat ! Su kesintisi yapılacak!13 Nisan 2021 Salı 15:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti