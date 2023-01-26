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Mehmet Harmancı’dan Ankara’da yararlı temaslar

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın daveti ile Ankara’da bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, dün Ankara’nın üç ilçesinin belediye başkanlarıyla görüştü.
Mehmet Harmancı’dan Ankara’da yararlı temaslar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın daveti ile Ankara’da bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, dün Ankara’nın üç ilçesinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile bir araya gelen Harmancı, LTB’nin projelerini aktararak, ilçe belediyelerin çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.

Harmancı yaptığı 3 ayrı ziyarette özellikle karşılıklı güvene dayalı iş birliği konusunda bir yaklaşım ortaya koyarken, yerel demokrasinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Ziyaretlerde Türkiye ve KKTC'de son dönemlerde yaşanan siyasal gelişmelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde de bulunulurken, bundan sonraki süreçte belediyeler arası iş birliğinin daha ileriye nasıl taşınacağı konusunda somut bir takım ilerlemelerin planlaması da yapıldı.

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