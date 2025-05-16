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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nde 2025–2026 Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

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 Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Devrimci Genel-İş Sendikası arasında 2025–2026 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, ilgili komite üyeleri ve sendika başkanı Semih Kolozali’nin katılımıyla imzalandı.
Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nde 2025–2026 Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

 Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Devrimci Genel-İş Sendikası arasında 2025–2026 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, ilgili komite üyeleri ve sendika başkanı Semih Kolozali’nin katılımıyla imzalandı.

Belediyemizin imkanları göz önünde bulundurularak ve çalışanlarımızın yaşam standartlarını iyileştirme hedefiyle hazırlanan sözleşme, mali ve sosyal haklarda önemli kazanımlar içeriyor. Bu çerçevede, uzun yıllardır geçici işçi statüsünde çalışan birçok personelimiz daimi işçi kadrosuna geçirilerek kurumsal yapı güçlendirildi.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, “Bizler sadece hizmet üretmiyor, emekçinin hakkını da gözetiyoruz. Bu sözleşme, çalışma barışının ve sosyal adaletin bir göstergesidir. Belediyemizin sürdürülebilir yapısı korunarak, çalışanlarımızın geleceğini teminat altına aldık. Tüm emekçilerimize hayırlı olmasını dilerim,” dedi.

Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Semih Kolozali ise, sözleşmenin imzalanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Bu süreç, çalışanların sosyal haklarının geliştirildiği ve güvence altına alındığı bir süreçtir. Uyum içerisinde çalıştığımız Sayın Belediye Başkanımıza ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ederiz. Bu sözleşme ile birlikte hem hizmet kalitesinin hem de personel memnuniyetinin artacağına inanıyoruz.”

Toplu İş Sözleşmesi; maaş ve ikramiyelerden sosyal yardımlara, çalışma saatlerine kadar birçok alanda iyileştirmeler getirerek, belediye çalışanlarına güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı sunmaktadır.

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