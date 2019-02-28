Melbourne’de 10 Çocuk Otomobillerden Kurtarıldı

Victoria sıcak hava dalgasının etkisindeyken yine otomobillerde bırakılan çocuk haberleri eksik olmuyor.

Sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşırken, Melbourne genelinde 10 çocuğun araçlardan kurtarıldığı açıklandı.

Eyalette sıcak hava dalgasının birkaç gün daha etkili olması bekleniyor. Yetkililer halkı kendilerinin ve başkalarının sağlığı konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ambulance Victoria’dan Justin Dunlop, “Çocukları otomobillerde bırakmak doğru değil. Ne yazık ki bugün şimdiye kadar 10 vaka için ambulans ekipleri yolladık” dedi.

Dunlop, “Aracımızı kilitlemeden önce kontrol etme alışkanlığını edinmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Yetkililer, nehirlerde ve okyanuslarda serinlemeye çalışan kişileri görevli olan plajlarda yüzmeleri ve nehirlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı, bu yaz Victoria’da 23 kişinin boğulduğunu hatırlattı.