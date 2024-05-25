Meriç ve Türkmenköy’de yangın

1. 24.05.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Meriç köyünde bulunan bir tarla içerisinde
meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 10 dönümlük alan içerisindeki anızlar ve 3 adet rulo
balya yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma
devam etmektedir.
2. 24.05.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Türkmenköy’de Ağıllar bölgesinde meydana
gelen yangın sonucu, toplam 12 adet rulo balya yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri
tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
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