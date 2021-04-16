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Merkez Bankası'ndan kripto para düzenlemesi

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Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak.
Merkez Bankası'ndan kripto para düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak. 

İlgili düzenlemenin 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı. Yönetmelikte şu ifadeler kullanıldı:

"Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

"Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez."

Kripto varlık yönetmelikte tanımlandı

Yönetmelikte kripto varlık ise şu şekilde tanımlandı:

"Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder"

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