  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKACovid-19 KKTC : Pilli, 38 vaka var

Mersin’de köpeklere özel kafe: Menüde biftekten pasta var

»
Mersin’de köpeklere özel kafe: Menüde biftekten pasta var
Mersin’de köpeklere özel kafe: Menüde biftekten pasta var

Mersin’de bir köpek eğitim merkezinde köpeklere özel kafe açıldı. Köpeklere özel menüsü olan kafede biftekten pastayla doğum günü kutlaması da yapılıyor.

Merkez Toroslar ilçesinde köpek eğitim merkezi kuran Rasim Tekin, sahiplerinin köpekleriyle vakit geçirebileceği Köpek Kafe’yi açtı.

Köpekleri nedeniyle kafelere rahat gidemeyen sahipleri için böyle bir mekan açtığını belirten Tekin şunları anlattı: “Buraya gelen köpekler güzel zaman geçiriyor. Kafemizde köpeklerimizin doğum günlerini kutluyoruz. Onlara özel yaş pasta ve kuru pastalarımız var. Köpeklerin yiyebileceği şekilde hazırlanıyor. Onlar için biftekten yaş pasta yapıyoruz, içinde fındık ezmesi oluyor, severek yiyorlar. Havuç, brokoli ürünlerimiz var. Şu an pandemi nedeniyle merkezimize sadece köpekleri alabiliyoruz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu31 Ocak 2021 Pazar 17:55
  • Berat Albayrak'ın atadığı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları görevden alındı31 Ocak 2021 Pazar 17:54
  • Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde istifa edeceğim31 Ocak 2021 Pazar 17:41
  • Sözcü yazarı Çölaşan: Türkiye adeta tek şahıs tarafından sıkıyönetimle yönetilen bir ülkeye dönüştü31 Ocak 2021 Pazar 10:48
  • Kalın: Yunanistan'la istikşafi görüşmeler önemli bir adım30 Ocak 2021 Cumartesi 23:23
  • Rasim Ozan Kütahyalı: Z kuşağının Türkiye’de en sevdiği insanlardan biri benim30 Ocak 2021 Cumartesi 16:05
  • Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs kararına tepki gösterdi30 Ocak 2021 Cumartesi 14:54
  • Arkadaşını sokak ortasında gözünden bıçakladı30 Ocak 2021 Cumartesi 09:55
  • Bahçeli 'insan içine çıkamaz' dedi, Davutoğlu içeriği açıkladı: Erdoğan'a hakaret ediyordu29 Ocak 2021 Cuma 23:14
  • İmamoğlu'ndan CHP'li vekillerin istifasıyla ilgili açıklama: Bu 3 kişilik bir hareket29 Ocak 2021 Cuma 23:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti