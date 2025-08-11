Meteor yağmuru için gözünüz gökyüzünde olsun

2025’in görkemli gökyüzü olayları devam ediyor. Perseid meteor yağmuru en yoğun biçimde salı gecesi (12 Ağustos) görülebilecek.

Dünya’nın kuyrukluyıldızların veya asteroitlerin geride bıraktığı toz ve moloz izlerinin arasından geçmesine meteor yağmuru deniyor.

Bu hafta izleyeceğimiz Perseid meteor yağmuru Güneş’in etrafında her 133 yılda bir tur atan Swift-Tuttle adlı bir kuyrukluyıldızdan geliyor.

Kuyrukluyıldızın toz parçacıkları Dünya atmosferine saniyede yaklaşık 59 kilometre hızla giriyor ve yandıkları sırada meteor dediğimiz parlak ışık patlamalarını oluşturuyor.

En eski kayıtlara antik Çin’de ulaşılan Perseidler yaklaşık 2 bin yıldır gözlemleniyor ve adını meteorların kaynağı olduğu düşünülen Perseus takımyıldızından alıyor.

12-13 Ağustos en yoğun geceler

Bu yıl Perseid meteor yağmurunun en yoğun olduğu gece 12 Ağustos’ta.

Yılın zirvesi, 9 Ağustos’ta dolunay evresine ulaşan ve hala oldukça parlak olacak ‘Mersin Ayı’yla aynı zamandaydı.

Uzmanlar, gelen parlak ay ışığının görüşü etkileyebileceğini ve daha soluk çizgilerin görülmesini zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Kraliyet Greenwich Gözlemevi’nden Finn Burridge şunları söyledi:

“Bu yılki zirve ne yazık ki dolunayla aynı zamana denk geliyor. Bu da karanlık gökyüzü bölgelerinde bile saatte 100 meteorun tamamını görmenin imkansız olacağı anlamına geliyor.

Fakat bu, dışarı çıkıp yağmurun tadını çıkarmamanız için bir sebep değil. Dolunay olsa bile saatte en az bir veya iki ateş topu görmeniz muhtemel.

Dolunaydan sonrası Ay’ı izlemek için daha iyi bir zaman olabilir. Çünkü Ay gecenin ilerleyen saatlerinde doğar, bu nedenle 16 ve 17 Ağustos haftasonunun yanısıra zirve geceleri de öneririm.“

Dolayısıyla daha karanlık gökyüzü için, meteor aktivitesi daha düşük olsa da 16 ile 26 Ağustos arasındaki gecelerde gökyüzünü izlemeyi düşünebilirsiniz.

En iyi gözlem için neler yapılmalı?

Meteorların görünürlüğü genellikle gece yarısından sonra artıyor ve en iyi görüntü gün doğumundan hemen önceye denk geliyor. Fakat bazıları gecenin erken saatlerinde de görülebiliyor.

Bol bol kayan yıldız görmek ve dilek dilemek içinse aşağıdaki ipuçlarını takip edebilirsiniz:

Açık bir alanda yer alın ve görüşünüzü engelleyecek ağaçlardan ve binalardan uzak durun.