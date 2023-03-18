Meteoroloji Dairesi: Hafta sonu ve Pazartesi sağanak yağmurlu geçecek

Başkent Lefkoşa ve Çatalköy’de dün öğleden sonra şiddetli sağanak yağmur etkili oldu.

Alçak basın sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesi etkisini sürdürürken önümüzdeki üç günlük dönemde de yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre hava bugün parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; pazartesi de parçalı zamanla az bulutlu doğu kesimler öğleye kadar sağanak yağmurlu geçecek.

Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise açık ve az bulutlu hava etkili olacak.

Hava sıcaklığı 18-21 derece dolaylarında seyredeceği bu sürede rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ise yer yer fırtınamsı esecek.

Meteoroloji Dairesi, bugün 10.00-17.00 saatleri arasında etkili yağış uyarısında da bulunarak, tedbirli olunmasını istedi.