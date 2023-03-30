Meteoroloji Dairesi'nden fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi fırtınamsı rüzgar uyarısı yaptı; bugün gece yarısına kadar rüzgarın zaman zaman şiddetini artırarak "fırtınamsı" şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkilileri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Ayrıca, Meteoroloji Dairesi, yarın üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini bildirdi.

Dairenin 31 Mart-05 Nisan tarihleri arasındaki hava durumu tahmini raporuna göre, hava genellikle parçalı bulutlu veya parçalı az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 22 - 25 ºC, yarın ise 14 - 17 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın periyodun ilk günlerinde kuzey ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı; diğer günlerde ise güney ve batıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.