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Metin Külünk: "PKK Akdeniz'e çıkarılmak isteniyor!"

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AK Parti İstanbul eski milletvekili Metin Külünk, “oyunun yeni perdesi PKK'yı Akdeniz'e çıkarıp, bu bölgeyi tamamen bir etnik çatışmaya mahkum edip, bizim buralardaki tarihsel varlığımızı tasvip etmek” ifadelerini kullandı.
Metin Külünk: "PKK Akdeniz'e çıkarılmak isteniyor!"

AK Parti İstanbul eski milletvekili Metin Külünk Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'Küresel Kuşatmayı aşacağız' adlı konferans verdi.

Yeni bir oyunun oynandığına dikkat çeken Külünk, bu oyunda PKK'nın Akdeniz'e çıkarılmak istendiğini söyledi.

Külünk, "oyunun yeni bir perdesi oynanmaya çalışılıyor, bu oyunun yeni perdesi PKK'yı Akdeniz'e çıkarıp, bu bölgeyi tamamen bir etnik çatışmaya mahkum edip, bizim buralardaki tarihsel varlığımızı tasvip etmek. Konferanslarımızda bunları anlatmaya çalışıyoruz, dikkatli olmamız gerektiğini, birlik içinde olmamız gerektiğini ve bu sürecin stratejik gücünün Sayın Erdoğan olduğunu, onun 31 Mart seçimlerinin, 24 Hazirandaki seçimlerin üstüne çıkarılacak bir sonuçla çıkmasıyla beraber, Cumhurbaşkanının, bu ülke için verdiği mücadelenin daha güçlü olacağını ifade ediyoruz. Bu konferansta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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