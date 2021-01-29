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Metro Turizm'in firari sahibiyle Interpol tarafından aranan çete lideri Gürcistan'da buluştu: Batum'da AVM satın aldılar

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Batum’daki bir AVM’yi satın alarak ortak olan iki firari, Başer’in işlettiği ocakbaşında birlikte görüntülendi.
Metro Turizm'in firari sahibiyle Interpol tarafından aranan çete lideri Gürcistan'da buluştu: Batum'da AVM satın aldılar

Metro Turizm’in sahibi firari Galip Öztürk ile yasadışı bahis çetesinin önemli isimlerinden Derkan Başer, Gürcistan’da bir araya geldi. Her iki ismin ortak noktası ise Türkiye’de yargılanıyor olmaları. Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, 1996’da Beyoğlu’nda Kuvvet Köseoğlu’nu öldürttüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Bu kararın onanmasının ardından yurtdışına kaçtı. Adresi ise Gürcistan’dı.

Gözaltına alınıp bırakıldı

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Gürcistan’ın başkenti Batum’da kaçak biri daha vardı. O da sanal bahis çetesinde yaklaşık 5 milyar Euro’ya hükmettiği öne sürülen Veysel Şahin’in sağ kolu Derkan Başer’di. 13 Nisan 2018’de Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verilmiş, aynı mahkemenin 4 saat sonra ‘yakalama’ ve ‘tutuklama’ kararına rağmen bir daha yakalanamamıştı. Birkaç ülke dolaşan Derkan Başer’in de adresi artık Gürcistan’dı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan Derkan Başer geçen hafta içinde Gürcistan’da gözaltına alınmış, birkaç saat içinde ise serbest bırakılmıştı.

Batum'da lüks hayat

İddiaya göre serbest kalmasının ardında ise bir süredir birlikte iş yaptıkları Galip Öztürk vardı. Gürcistan’ın Batum şehrinde bir AVM’ye ortak oldukları öne sürülen ikilinin sanal bahis işini de Gürcistan üzerinden yönettikleri Batum’da yaşayan Türkler tarafından bile biliniyor. Galip Öztürk ve Derkan Başer’in son olarak Batum’da ortak olarak bir otel satın aldıkları da iddialar arasında yer alıyor. Batum’da son derece lüks bir hayat yaşayan Derkan Başer, Bentley bir otomobile biniyor ve aynı zamanda ocakbaşı konseptinde bir restoran işletiyor. Bu restoranın en sık müdavimleri arasında ise Galip Öztürk yer alıyor. Galip Öztürk, Türkiye’den gelen misafirlerini bu ocakbaşı restoranda ağırlıyor.

25 yıllık cinayetin azmettiricisi

2012’de zorla senet imzalatmaktan cezaevine girip çıkan Galip Öztürk’ün, müebbet hapis cezası aldığı dava 1996 yılında işlenen bir cinayete dayanıyor. 28 Eylül 1996 sabahı, Kuvvet Köseoğlu isimli kişi İstanbul Beyoğlu’nda saklandığı evde öldürüldü. Galip Öztürk, bu cinayetin azmettiricisi olmaktan müebbet hapse çarptırıldı, ancak uzun süren yargılamalar sonucunda infazı durduruldu. 2018 yılında infazın devamına karar verilince Öztürk yurtdışına kaçtı. 

Çete liderinin sağ kolu

Sanal bahis üzerinden yaklaşık 5 milyar Euro’ya hükmettiği öne sürülen bahis çetesinin lideri Veysel Şahin’in sağ kolu olan Derkan Başer hakkında önceki gün Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldı.

Derkan Başer ve Galip Öztürk’ün Gürcistan’ın başkenti Batum’daki 90’S Ocakbaşı adlı restoranda yemek yerken çekilen bu fotoğrafları, sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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