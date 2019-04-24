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Metrobüste kadını taciz eden şahıs tutuklandı

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Metrobüste kadını taciz eden şahıs tutuklandı
Metrobüste kadını taciz eden şahıs tutuklandı

Metrobüste bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan F.Ö. tutuklandı.

Olay dün Avcılar’a ilerleyen metrobüste yaşandı. Metrobüste bir kişinin cinsel tacizine uğradığını iddia eden N.C. bağırmaya başlayarak, o kişiyi metrobüstekilerin yardımı ile Saadetdere durağında indirdi. Kadın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kadın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca harekete geçen polis, şüpheli F. Ö.’yü gözaltına aldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin kadının bağırması üzerine korktuğunu ve taciz iddialarını kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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