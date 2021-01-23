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MetroPOLL Araştırma: Halkın yüzde 38.3'ü ekonominin Erdoğan önderliğinde iyi yönetileceğini düşünüyor

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MetroPOLL Araştırma'nın,'Türkiye'nin Nabzı Aralık 2020' anketinin, 'En İyi Ekonomi Yönetimi' bölümüne göre halkın yüzde 38'i ülke ekonomisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde iyi yönetileceğini düşünüyor. Erdoğan'ı yüzde 12 ile Kılıçdaroğlu, yüzde 10 i
MetroPOLL Araştırma: Halkın yüzde 38.3'ü ekonominin Erdoğan önderliğinde iyi yönetileceğini düşünüyor

MetroPOLL Araştırma'nın,'Türkiye'nin Nabzı Aralık 2020' anketinin, 'En İyi Ekonomi Yönetimi' bölümüne göre halkın yüzde 38'i ülke ekonomisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde iyi yönetileceğini düşünüyor. Erdoğan'ı yüzde 12 ile Kılıçdaroğlu, yüzde 10 ile Meral Akşener takip ediyor.

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 'Türkiye'nin Nabzı Aralık 2020' araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar'ın Twitter'dan paylaştığı anket verilerine göre, 'En İyi Ekonomi Yönetimi' anketinde yüzde 38'lik kesim ülke ekonomisinin daha iyi yönetilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine inanıyor. Erdoğan'ı yüzde 11,7 ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 9,7 ile İYİ Parti lideri Meral Akşener ve yüzde 7,3 ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve yüzde 2,5 ile MHP lideri Devlet Bahçeli izliyor.

'Cumhurbaşkanlığı sistemine destek yüzde 34.5 oldu'

Araştırmanın, 'Başkanlık Sistemi Değerlendirmesi' bölümüne göre ise başkanlık sistemine olan destek en düşük seviyeyi gördü.

Araştırmaya göre Türkiye halkının yüzde 57,7'si güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini düşünüyor. MetroPOLL, sonucun 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçiş yapılmasından itibaren görülen en düşük destek seviyesi olduğunu belirtti.

'Türkiye bugünkü başkanlık sisteminde mi kalmalıdır yoksa güçlendirilmiş parlamenter sisteme mi geçiş yapılmalıdır?' sorusunda Başkanlık sisteminde kalınmalı yanıtını verenler yüzde 34,5 oranında. Yüzde 7,8 ise soruya 'fikrim yok/ cevap yok' yanıtını verdi.

 

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