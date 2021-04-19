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MetroPoll seçim anketi sonuçları çok konuşulacak! Yüzde 40.4'e yüzde 39.1 oldu

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MetroPoll Araştırma Şirketi'nin açıkladığı son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar yer alıyor.
MetroPoll seçim anketi sonuçları çok konuşulacak! Yüzde 40.4'e yüzde 39.1 oldu

MetroPoll Araştırma Şirketi'nin açıkladığı son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar yer alıyor.

Kararsız seçmen kitlesi ve dar gelirli seçmenlerin seçimin kilidi olduğunu söyleyen Özer Sencer, "Bu iki gruba sesini duyurabilen ve ulaşabilen partilerin kazanma şansı yüksek olacaktır. Kimse hayalci olmasın ve rakamlarla uğraşmasın." dedi.

MetroPoll Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinin sonuçlarını açıkladı. MetroPoll yöneticisi Özer Sencar tarafından Twitter'da açıklanan anketin sonuçlarına göre, iktidarı oluşturan AK Parti-MHP bloku yüzde 39 oy alırken, muhalefet partileri yüzde 40 civarında oy alıyor.  Kararsız, protesto oyu ve cevap yok diyenlerin oranı ise yüzde 18 olarak ön plana çıkıyor.

“Kararsızların üçte biri AK Parti kökenli”

Kararsızlar içindeki 6 puanlık AK Parti kökenli seçmenin 1.5 puanın Erdoğan’a sıkı bağlı olduğunu söyleyen Sencer, Twitter'da yaptığı paylaşımda "1.5 puanı ise gevşek bağlıdır. Dolayısıyla bunların tekrar AKP’ye dönme ihtimali söz konusudur, özellikle sıkı bağlıların. Kalan 3 puanlık AKP kökenliler AKP’yi de Erdoğan’ı da terk etmiş." ifadelerine yer verdi.

"Kararsız ve dar gelirli seçmene ulaşan kazanacak"

Özer Sencar, anket sonuçlarını değerlendirirken "Kararsızlar ve dar gelirli seçmene ulaşabilen partilerin kazanma şansının yüksek olacağını" belirterek "Kararsızları ne oransal ne de keyfi dağıtmakla uğraşmayın. Onları anlamaya, onlara ulaşmaya ve ikna etmeye yoğunlaşın" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinden çıkan sonuçlara göre, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

Kararsızlar dağıtılmadan önce anket sonuçları

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