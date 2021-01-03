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Metropoll’den Erdoğan ve MHP’yi üzecek anket…

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Metropoll’ün 2020 yılının aralık ayına ilişkin “Türkiye’nin Nabzı” başlıklı araştırmasına göre parlamenter sisteme dönüşü talep edenlerin oranı yüzde 57’ye yükseldi.
Metropoll’den Erdoğan ve MHP’yi üzecek anket…

Metropoll Araştırma Şirketi’nin 2020 yılının aralık ayına ilişkin “Türkiye’nin Nabzı” başlıklı araştırması tamamlandı.

Sözcü Gazetesi’nden İsmail Saymaz’ın haberine göre; Türkiye genelinde 28 ilde 1791 kişi ile telefon yoluyla yapılan araştırmaya göre halkın gündeminde ne türban, ne de Ayasofya Camii var. Halkın gündemi; ekonomi, koronavirüs ve işsizlik.

İşte veriler…

Araştırmaya göre bu pazar günü seçim yapılsa halkın oy tercihleri şöyle şekillenecek:

AKP: Yüzde 30.6

CHP: Yüzde 20

İYİ Parti: Yüzde 8.9

HDP: Yüzde 8.7

MHP: Yüzde 6

DEVA Partisi: Yüzde 1.7

Gelecek Partisi: 1.3

Kararsızlar ve protestocuların oranı ise yüzde 21.3’e ulaşıyor.

MHP’de ciddi bir oy kaybı var. 2018’de MHP’ye mühür vuran seçmenlerin yüzde 50’si bugün başka partilere oy vereceğini söylüyor. Yüzde 57’si parlamenter sisteme geçişi isterken, yüzde 34.5’i bu sistemde kalınmasını savunuyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa yüzde 43.3’ü Erdoğan’a oy vereceğini, yüzde 50.7’si vermeyeceğini belirtiyor. Yüzde 45.6’sı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylarken, yüzde 48.1’i onaylamıyor.

MANSUR YAVAŞ KAZANIR

Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ile Mansur Yavaş’ın yarışması halinde Erdoğan yüzde 40.7 oy alırken, Yavaş’ın oyu yüzde 43.9’a çıkıyor.

Siyasilerin beğeni düzeyinde ilk dört sırada Yavaş, Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu var.

YÜZDE 59’U BORÇLU

Yüzde 64.8’e göre Türkiye kötüye gidiyor. Sadece yüzde 21.7 memnun.

Ülkenin en önemli sorununa gelince… Yüzde 49.5 ile ekonomi, yüzde 13.2 ile corona virüsü ve yüzde 12.3 ile işsizlik.

Yüzde 63.8’i ekonominin kötüleştiğini savunuyor. “İyileşti” diyenler yüzde 8.4.

Yüzde 28.5’i kötü gidişattan Erdoğan’ı, yüzde 27.6’sı hükümeti, yüzde 10.6’sı dış güçleri ve yüzde 7.2’si Berat Albayrak’ı sorumlu tutuyor.

Yüzde 59.4’u borçlu.

Borçluların 77’si bankalara, yüzde 12.5’i eşe dosta borçlanmış.

Yüzde 91.9’u borcunu ödemekte güçlük çekiyor.

HALK GÜVENMİYOR

Yüzde 60’ı Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili açıkladığı vaka ve ölüm sayılarına inanmıyor. Yalnızca yüzde 36.3’ü verileri doğru kabul ediyor.

Yüzde 52.5’i hükümetin corona virüsüyle ilgili önlemlerini başarısız buluyor.

Yüzde 81.2’si corona virüsünden ötürü endişeli.

Yüzde 51.5’i aşı yaptıracağını, yüzde 48.5’i ise yaptırmayacağını vurguluyor.

Yüzde 55.2’si Çin aşısına güvenmezken, yüzde 37.9’u güvenmiyor.

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