  • BIST 4.580,67
  • Altın 1254.285
  • Dolar 20.0165
  • Euro 21.5228
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk milleti tarih yazmıştır

»
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Türk milleti bugün bir tarih yazmış, iradesine sahip çıkmıştır. Milletimiz iftira ve ihanet siyasetine prim vermemiştir" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk milleti tarih yazmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. 

 

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar: 

"Türk milleti bugün bir tarih yazmış, iradesine sahip çıkmıştır. Milletimiz iftira ve ihanet siyasetine prim vermemiştir. 

14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye dört bir koldan ablukaya alınmış milli iradenin kundaklanması amacıyla her türlü operasyon icra edilmiştir. 

Türk milleti 14 ve 28 Mayıs’ta tarihi ve hür iradesine zincir vurulamayacağını göstermiştir. Türkiye Yüzyılı taçlanmıştır. Bugün kucaklaşma, kaynaşma ve kardeşlik kazanmıştır. "

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa’dan Erdoğan’a ilk tebrik Orban’dan28 Mayıs 2023 Pazar 20:44
  • Erdoğan ilk açıklamasında Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı28 Mayıs 2023 Pazar 20:43
  • Erdoğan: 85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık28 Mayıs 2023 Pazar 20:42
  • Sandıkların %98'i Açıldı!28 Mayıs 2023 Pazar 20:13
  • Sandıkların %95'i Açıldı28 Mayıs 2023 Pazar 19:35
  • Son Dakika! YSK Güncel Verileri Açıkladı!28 Mayıs 2023 Pazar 19:26
  • Sandıkların %90'ı Açıklandı! İki ajansa göre Erdoğan önde28 Mayıs 2023 Pazar 19:19
  • Yurt dışı oylarında son durum...28 Mayıs 2023 Pazar 19:09
  • ANKA Verilerine Göre Erdoğan Öne Geçti28 Mayıs 2023 Pazar 19:06
  • Sandıkların %85'i Açıldı! ANKA'ya Göre Durum 50-5028 Mayıs 2023 Pazar 19:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti