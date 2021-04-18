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MHP milletvekili: Zorla aşı yapılması gerektiğini düşünüyorum, maske takılmıyor diye ceza yazılıyor aşı yaptırmayana da uygulanabilir

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MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, aşılama çalışmalarına ilişkin olarak, "Zorla yapılması gerektiğini düşünüyorum, maske takılmıyor diye ceza yazılıyor aşı yaptırmayana da uygulanabilir" görüşünü savundu. 
MHP milletvekili: Zorla aşı yapılması gerektiğini düşünüyorum, maske takılmıyor diye ceza yazılıyor aşı yaptırmayana da uygulanabilir

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, aşılama çalışmalarına ilişkin olarak, "Zorla yapılması gerektiğini düşünüyorum, maske takılmıyor diye ceza yazılıyor aşı yaptırmayana da uygulanabilir" görüşünü savundu. 

Milliyet'te yer alan habere göre Aycan, "Aşı yaptırmak zorunlu bir şeydir; bulaşıcı hastalık varsa, hükümet bununla ilgili aşı çalışması başlatmışsa ‘aşı yaptırmıyorum’ deme hakkı yok. Ben halk sağlıkçıyım. Halk sağlığının genel prensibi böyledir. Kanunlarımız da böyle. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, ‘bir bulaşıcı hastalık varsa, idarenin aldığı karara herkesin uyması zorunludur’ der. Bakanlık ikna ile aşı yapmak yolunu tercih etti, hükümet gönüllülüğü esnek bıraktı. Bu da böyle bir sonuç doğurdu. Aşıya karşı reaksiyon gösteren insanlar var, her zaman vardı. Kovid-19 da aşı reddi olayına dönüşüyor. Buna müsaade etmemek lazım." düşüncesini dile getirdi.

Aycan şu ifadeleri kullandı: 

"Sağlık Bakanlığı’nın daha katı bir tavır sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben zorla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Onun yaptırmaması, hepimizi etkiliyor, hastalığı topluma bulaştırıyor. Bu yüzden Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Maske takılmıyor diye ceza yazılıyor. Toplum sağlığını tehdit ediyor diye. Aşı yaptırmayana da ceza uygulanabilir. Mevcut kanun bunu zaten sağlıyor.”

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