  • BIST 1.543
  • Altın 403,827
  • Dolar 6,9745
  • Euro 8,4454
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul -2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKA"23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"

Michael Jordan’dan sağlık sektörüne 10 milyon dolar bağış

» »
NBA'in efsane basketbolcusu Michael Jordan, büyüdüğü Kuzey Karolina'da iki tıbbi klinik daha açmak için 10 milyon dolar bağışta bulundu.
Michael Jordan’dan sağlık sektörüne 10 milyon dolar bağış

NBA'in efsane basketbolcusu Michael Jordan, büyüdüğü Kuzey Karolina'da iki tıbbi klinik daha açmak için 10 milyon dolar bağışta bulundu.

Basketbolun efsane isimlerinden Michael Jordan, doğduğu Kuzey Carolina eyaletine bağlı Wilmigton'da iki sağlık merkezi inşası için 10 milyon dolarlık bağış yaptı. 10 milyon dolarlık bağışı alan Novant Health kurumu, Michael Jordan tarafından yapılan bağışın ikinci olduğunu ve bu yeni bağışın "daha çok kırsal kesimdeki topluluklara, sağlık sigortası olmayan kişilere ihtiyaç duyulan hizmetleri sunması” amacıyla iki sağlık merkezi açılması için yapıldığını belirtti.

NBA tarihinin unutulmaz oyuncusu Jordan ise yaptığı açıklamada, "Memleketimdeki kritik tıbbi hizmetlere daha iyi erişim sağlamak ve Aile Kliniği modelini genişletmek için Novant Health ile bir kez daha ortak olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Jordan, “Nerede yaşarsa yaşasın veya sigortası olsun ya da olmasın herkesin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi olmalıdır. Wilmington kalbimde özel bir yere sahip ve hayatım boyunca beni destekleyen topluma yardımcı olmak gerçekten sevindirici ” ifadelerini kullandı.

Jordan’ın bağış yaptığı iki yeni kliniğin 2022’de hizmete girmesi bekleniyor.

Novant Health'in yürüttüğü organizasyona 2019'da 7 milyon dolarlık bir bağış yapan Jordan, Charlotte'ta da iki sağlık merkezinin açılışına öncülük etmişti. NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın da sahibi olan Jordan'ın bu şehirde açtığı sağlık merkezleri 4 bin 500 hastaya hizmet verdi. Noval Health verilerine göre bu merkezlerde de 1000'e yakın kişiye Kovid-19 ilaçları verildiği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki çocuğu zehirli yılandan kurtaran kedi, aldığı ısırığın ardından hayatını kaybetti15 Şubat 2021 Pazartesi 22:02
  • Bill Gates'in kızından babasına çip şakası15 Şubat 2021 Pazartesi 21:38
  • Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı15 Şubat 2021 Pazartesi 21:10
  • Bill Gates: Salgını bitirmek iklim krizini çözmekten çok daha kolay15 Şubat 2021 Pazartesi 20:12
  • Pandemi günlerinde flört: ‘Aşk hayatı CV’sini geliştirme rehberi çıktı14 Şubat 2021 Pazar 22:26
  • Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı14 Şubat 2021 Pazar 22:10
  • CZN Burak'ın Dubai şubesi Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için kapatıldı14 Şubat 2021 Pazar 21:23
  • Sevgililer Günü: Video flörtleşme uygulamalarının pandemideki yükselişi14 Şubat 2021 Pazar 21:02
  • Çin ilk koronavirüs vakalarına dair verileri DSÖ’ye vermedi14 Şubat 2021 Pazar 19:51
  • 2 kilo 192 gramlık dev limon açık arttırmayla satılıyor13 Şubat 2021 Cumartesi 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti