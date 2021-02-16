Michael Jordan’dan sağlık sektörüne 10 milyon dolar bağış

NBA'in efsane basketbolcusu Michael Jordan, büyüdüğü Kuzey Karolina'da iki tıbbi klinik daha açmak için 10 milyon dolar bağışta bulundu.

NBA'in efsane basketbolcusu Michael Jordan, büyüdüğü Kuzey Karolina'da iki tıbbi klinik daha açmak için 10 milyon dolar bağışta bulundu.

Basketbolun efsane isimlerinden Michael Jordan, doğduğu Kuzey Carolina eyaletine bağlı Wilmigton'da iki sağlık merkezi inşası için 10 milyon dolarlık bağış yaptı. 10 milyon dolarlık bağışı alan Novant Health kurumu, Michael Jordan tarafından yapılan bağışın ikinci olduğunu ve bu yeni bağışın "daha çok kırsal kesimdeki topluluklara, sağlık sigortası olmayan kişilere ihtiyaç duyulan hizmetleri sunması” amacıyla iki sağlık merkezi açılması için yapıldığını belirtti.

NBA tarihinin unutulmaz oyuncusu Jordan ise yaptığı açıklamada, "Memleketimdeki kritik tıbbi hizmetlere daha iyi erişim sağlamak ve Aile Kliniği modelini genişletmek için Novant Health ile bir kez daha ortak olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Jordan, “Nerede yaşarsa yaşasın veya sigortası olsun ya da olmasın herkesin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi olmalıdır. Wilmington kalbimde özel bir yere sahip ve hayatım boyunca beni destekleyen topluma yardımcı olmak gerçekten sevindirici ” ifadelerini kullandı.

Jordan’ın bağış yaptığı iki yeni kliniğin 2022’de hizmete girmesi bekleniyor.

Novant Health'in yürüttüğü organizasyona 2019'da 7 milyon dolarlık bir bağış yapan Jordan, Charlotte'ta da iki sağlık merkezinin açılışına öncülük etmişti. NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın da sahibi olan Jordan'ın bu şehirde açtığı sağlık merkezleri 4 bin 500 hastaya hizmet verdi. Noval Health verilerine göre bu merkezlerde de 1000'e yakın kişiye Kovid-19 ilaçları verildiği belirtildi.