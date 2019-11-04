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Microsoft Japonya'nın 1 aylık testi kanıtladı: 3 günlük hafta sonu izni verimliliği yüzde 40 artırdı

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Microsoft’un Japonya şubesi bir ay boyunca gerçekleştirdiği denemede çalışanlarına haftada 3 gün izin verdi. Denemenin sonunda verimlilik yaklaşık yüzde 40 arttı.
Microsoft Japonya'nın 1 aylık testi kanıtladı: 3 günlük hafta sonu izni verimliliği yüzde 40 artırdı

Teknoloji devi Microsoft, uzun mesai saatleri ve aşırı çalışmaya bağlı yaşanan ölümlerle bilinen Japonya’da farklı bir verimlilik testini hayata geçirdi.

Şirket, ekip üzerinde yaratacağı etkiyi incelemek için çalışanlarına üç günlük hafta sonu izni verdi. 

Ağustos ayında başlatılan, daha iyi bir iş ve hayat dengesi sunmayı hedefleyen ‘meydan okuma’ boyunca şirketin 2300 çalışanı cuma günleri izin yaptı. Sadece dört gün çalışılacağından toplantılar da kısa kesildi ya da sanal olarak gerçekleştirildi. Deneme bir ay boyunca sürdü.

 

Elektrik tüketimi azaldı, yazıcılar az çalıştı

Bu sürenin sonunda oldukça tatmin edici sonuçlar kaydedildi.

Çalışanların yüzde 25.4 daha az ekstra izin istediği görülürken, bu süreçte elektrik kullanımı yüzde 23.1 azaldı ve yazıcılar yüzde 58.7 daha az kullanıldı. Bunlar şirketin ‘kâr’ hanesine yazıldı.

100 çalışandan 92'si mutlu

Denemenin çalışanlar için de olumlu bir sonucu oldu.

Çalışanların yüzde 92.1’i dört günlük mesaiyi daha çok sevdiklerini belirtirken, verimlilik yüzde 39.9 oranında arttı.

 

Kaydedilen bu sonuçların ardından benzer bir denemenin önümüzdeki yaz tekrarlanması planlanıyor.

Denemeye Japon kamuoyundan farklı tepkiler geldi. Kimi sosyal medya kullanıcıları “Umarım patronum bunu görüyordur” temennisinde bulunurken, kimileri de “Microsoft zaten birinci sınıf çalışanlara sahip, eminim bu işi üç günde de hallederler” yorumunu yaptı.

Bir kesim ise bu tarz bir mesainin her iş için geçerli olamayacağını savundu.

Japonya, dünya genelinde çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkelerden biri. Ayrıca Japonlar diğer ülkelerdeki çalışanlara kıyasla çok daha az ücretli izin alıyor.

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