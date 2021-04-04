  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

Milyarderlerin serveti pandemi yılında 4 trilyon dolar arttı

» »
ABD merkezli Politika Araştırmaları Enstitüsü'nün (IPS) yayınladığı bir rapora göre, dünyadaki milyarderlerin serveti, koronavirüs pandemisinin yaşandığı bir yıl içerisinde 4 trilyon dolar arttı.
Milyarderlerin serveti pandemi yılında 4 trilyon dolar arttı

ABD merkezli Politika Araştırmaları Enstitüsü'nün (IPS) yayınladığı bir rapora göre, dünyadaki milyarderlerin serveti, koronavirüs pandemisinin yaşandığı bir yıl içerisinde 4 trilyon dolar arttı.

Rapora göre, milyarderlerin toplam serveti 18 Mart 2020'den 18 Mart 2021'e kadar 8 trilyon dolardan 12 trilyon dolara yükseldi. Bu, bir yılda yüzde 54 oranında bir artışa tekabül ediyor.

Milyarderler listesine 270 kişi eklendi

Raporda, dünya milyarderler listesine bu süre içerisinde 270 yeni ismin girdiği, 91 isminse eden çıktığı kaydedildi.

20 milyarder servetini yüzde 68 artırdı

Küresel düzeyde en varlıklı 20 milyarderin servetlerinin toplam 1,83 trilyon doları olduğuna işaret edilen raporda, bu 20 kişinin bir yılda servetlerini 742 milyar dolar artırdığı, bunun yüzde 68'lik bir artışa tekabül ettiği vurgulandı.

Öte yandan, IMF'nin verilerine göre, küresel ekonomi 2020 yılında yüzde 3,5 oranında küçüldü.

İngiltere: 54 milyarder servetini yüzde 36 artırdı, ekonomi yüzde 10 küçüldü

Raporda, İngiltere'de Mart 2020-2021 dönemleri arasında 54 İngiliz milyarderin servetlerini 54,9 milyar dolar arttırdığı kaydedildi. Bu söz konusu milyarderlerin servetinde yüzde 36 oranında bir artış oldu. Bu milyarderlerin toplam servetiyse 154 milyar dolardan 208 milyar dolara yükselmiş oldu.

ynı yıl İngiltere ekonomisinde yüzde 9,9 oranında bir küçülme gerçekleşti. Bu dönemde ülkede işsizlik maaşına başvuranların sayısı yüzde 98 artarak 6 milyona ulaştı.

Pandeminin kazananları: Servetlerini yüzde 500'den fazla artırdılar

Pandemi döneminde küresel düzeyde 13 milyarderin servetlerinin yüzde 500'den fazla arttığına işaret edildi. Söz konusu isimler ve servetlerinde artış şöyle sıralandı:

  1. Zong Şanşan - Çin (Yüzde 3300 / 66 milyar dolar artış)
  2. Tatyana Bakalçuk  - Rusya (Yüzde 1,200 / 12 milyar dolar artış)
  3. Zuo Hui - Çin (Yüzde 714 / 15,9 milyar dolar artış)
  4. Bom Kim - Güney Kore (Yüzde 670 / 6,7 milyar dolar artış)
  5. Dan Gilbert - ABD (Yüzde 642 / 41,7 milyar dolar artış)
  6. Çeng Yişiao - Çin (Yüzde 614 / 13,5 milyar dolar artış)
  7. Su Hua - Çin (Yüzde 583/ 16,9  milyar dolar artış)
  8. Ernest Garcia II  - ABD  (Yüzde 567/ 13,6  milyar dolar artış)
  9. Elon Musk - ABD   (Yüzde 559/ 137,5 milyar dolar artış)
  10. Brian Armstrong - ABD   (Yüzde 550/ 5,5 milyar dolar artış)
  11. Chan Tan Ching-Fen - Hong Kong (Yüzde 540 / 8,1 milyar dolar artış)
  12. Bobby Murphy  - ABD  (Yüzde 531/ 10,1 milyar dolar artış)
  13. Forrest Li  - Singapur  (Yüzde 500/  9,5 milyar dolar artış)
Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki zararı için 1 milyar dolar tazminat istiyor02 Nisan 2021 Cuma 20:22
  • Antikorların ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay Kovid-19'dan koruduğu tespit edildi02 Nisan 2021 Cuma 20:18
  • Dünyada yaşanan 'çip kıtlığı' ne zaman bitecek? Elektronik ve otomotiv sektörleri alarm veriyor02 Nisan 2021 Cuma 18:12
  • Microsoft ile ABD ordusu arasında 21.3 milyar dolarlık 'gözlük' anlaşması01 Nisan 2021 Perşembe 20:33
  • Mısır, Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given'ı alıkoydu01 Nisan 2021 Perşembe 20:02
  • Nisan 1'in kökeniyle ilgili ne biliniyor? Dünyadan ünlü şakalar...01 Nisan 2021 Perşembe 19:21
  • Üretimde bileşenler karıştırıldı; 15 milyon doz Covid-19 aşısı çöpe gitti01 Nisan 2021 Perşembe 18:11
  • CIA'in 'casus kedi' projesi neden başarısız oldu?31 Mart 2021 Çarşamba 22:46
  • Uzaya yolculuk: Virgin Galactic yeni nesil uzay gemisini tanıttı31 Mart 2021 Çarşamba 22:30
  • Yeni Zelanda'da asgari ücrete zam, zenginlere yüksek vergi geldi31 Mart 2021 Çarşamba 20:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti