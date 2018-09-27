Minareliköy Kooperatifi salma sulamayı yasakladı

Türkiye Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafindan kısmi hibe yardımı ile desteklenen bu proje, Mesarya bölgesinin ilk ve en büyük projesi olarak hayata geçirildi.

Projenin uygulamaya konması ile Minarelikoy Kooperatifi kendi bünyesinde salma sulamayı yasakladı.

Kooperatiften yapılan açıklamaya göre, ülkemizde kıt olan su kaynaklarının çok geç olmasına rağmen verimli sulama yöntemleri ile sulanmasının önemine değinilirken, mevcut göletlerin ise bölge kooperatiflerine devredilmesinin şart olduğu vurgulandı.