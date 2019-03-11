Miras şoku: 15 milyar TL beklenirken hesaplardan 3 TL 37 kuruş çıktı

İş adamı Murat Bayrak'ın iki kızı ve ağabeyleri arasında 15 milyar liralık miras kavgası devam ediyor.

İki kız kardeş babalarının 15 milyarlık mirasının abileri tarafından kendilerinden kaçırıldığı gerekçesiyle malvarlığı tespiti davası açtı. Mahkemeye gelen yanıtlara göre, Murat Bayrak'tan geriye sadece bir bankadaki 3.37 TL kaldı.

En büyük sanayi kuruluşları listesinde uzun yıllar yer alan Sancak Tül A.Ş. ve Sancak Air gibi şirketlerin sahibi Murat Bayrak, sanayici kimliği kadar siyasetçi yönü ile de gündemde olan bir isimdi. Adalet Partisi Milletvekilliği de yapan Bayrak, 12 Eylül darbesi sonrası Almanya'ya gitti. Yurt dışında bulunduğu süreçte şirket hisselerinin devrini emaneten 68 yaşındaki oğlu Mustafa Bayrak'a bırakan Bayrak, 2012'de Türkiye'ye döndü.

Bayrak'ın kızları 55 yaşındaki Fahriye Gocay ve 49 yaşındaki Lale Kalem, babalarına vasi atanması için 2013'te dava açtı. İki kardeş, babalarına ait şirketlerin hisselerinden kendilerine pay verilmediğini öne sürdü.

Mahkeme baba Bayrak için vasi atanmasına karar verdi. Dava süreci devam ederken Bayrak 23 Kasım 2015'de 97 yaşında öldü. Bayrak'ın ölümü sonrası Gocay ve Kalem, tereke davası açtı. Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan davada, mahkeme, tüm tapu müdürlüklerine ve 14 bankaya yazı yazdı. Tapu müdürlüklerinden gelen yazılarda bir kayda ulaşılamadığı belirtilirken, bilgi istenen 14 bankadan sadece birinden olumlu yanıt geldi.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, bankadan gelen yazıda Bayrak'ın hesabında 3.37 TL bulunduğu ve bu tutara da tedbir konulduğu kaydedildi. Mahkeme, terekeden el çekilmesi kararı verdi.

YETKİSİ KISITLANSIN

Gocay ve Kalem kardeşler, mahkemenin eksik araştırma yaptığını öne sürerek belirsiz alacak davası açtı. Açılan davada, Mustafa Bayrak ve ölen babaları adına kayıtlı tüm menkul ve gayrimenkullerin tespit edilerek tedbir konulması istendi. Dilekçede ayrıca, Mustafa Bayrak'a emaneten devredilen üç şirketin hesapları ile ilgili tasarruf yetkisinin de kısıtlanması istendi.

TEMİNATI YATIRAMADILAR

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi ise, Gocay ve Kalem'in açtıkları davada tedbir kararı verdi. Mahkeme, Sancak Tül A.Ş. ve Sancak Hava Yolları AŞ'de bulunan Mustafa Bayrak'a ait hisselerin üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için tedbir karar verdi. Kararın uygulanması için iki kardeşin 2.064.514 TL'lik teminat yatırmaları istendi. Ancak, teminat süresinde getirilemeyince tedbir kararı uygulanmadı. Ticaret mahkemesi, Commerzbank'ta tespit edildiği belirtilen 20 milyon dolarlık hesaba ilişkin ise Adalet Bakanlığı aracılığı ile ilgili bankaya yazı yazdı.

'20 MİLYON DOLAR BULDUK'

Haberde görüşlerine yer verilen davacı kardeşlerin avukatı Baykal Doğan, "Murat Bayrak, Sancak Tül AŞ ile Sancak Air'i kuran isim. Türkiye'de ve yurt dışında birçok varlığı bulunuyor. Yurt dışındaki bir bankadan tespit ettiğimiz para miktarı dahi 20 milyon dolardı. Merhumun, Almanya, İngiltere, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya ve Katar'da gayrimenkulleri ve bankalarda paraları var. Ayvalık'taki arazisinde 50 kadar villa yapıldı. Florya'da bulunan Sancak Tül'ün 36 dönüm arazisi bir inşaat şirketine satıldı. Murat Bayrak'ın mal varlığının 3.37 TL olarak çıkması hayatın olağan akışına aykırı. Mahkeme, ısrarlı taleplerimize rağmen gerekli araştırmaları yapmadı" dedi.