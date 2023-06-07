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Mısır, Beyoncé’yi Kraliçe Nefertiti gibi gösteren sergiyi yasakladı

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Mısırlı yetkililer, 2018'deki Coachella Festivali'nde, üç bin yıl önce yaşamış Kraliçe Nefertiti gibi giyinen Beyoncé gibi siyah ünlülerin kökenlerinin Mısır'a dayalı olduğuna dair karşılaştırmalardan bıkmış görünüyor.
Mısır, Beyoncé’yi Kraliçe Nefertiti gibi gösteren sergiyi yasakladı

Times’ın haberine göre, siyah Amerikalı şarkıcıları, sanatçıları ve müzisyenleri eski Mısır’ın hükümdarları olarak tasvir eden bir müzenin sergisiyle ilgili yaşanan şiddetli bir anlaşmazlığın ardından Hollandalı arkeologlar Mısır’da yasaklandı.

Mısır Kraliçesi Nefertiti’nin büstü…

Hollanda’nın Leiden şehrindeki Hollanda Ulusal Eski Eserler Müzesi (RMO), “kara toprak” anlamına gelen Kemet adlı sergisi nedeniyle Mısır’ın başkenti Kahire’nin gazabına uğradı.

Sergi, “Afrika diasporasından müzisyenlerin eserlerinde eski Mısır ve Nubia’nın önemini” göstermek için caz, ruh ve funk müziği aracılığıyla eski uygarlığı keşfediyor.

Müzenin sergisi, Beyoncé ve Rihanna’yı Nefertiti rolünde, ABD’li rapçi Nas’i Tutankhamun rolünde ve Eddie Murphy’yi de Ramses rolünde tasvirler içeriyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan müze, “Mısır uzun süredir öncelikle Akdeniz bölgesinin bir parçası olarak inceleniyor, ancak Afrika kökenli birçok müzisyen, eski Mısır’ın bir Afrika kültürü olduğunu vurguluyor” dedi.

Beyoncé, 2018’deki Coachella Festivali’nde Mısır Kraliçesi Nefertiti gibi giyinmişti…

“Tarihi tahrif etme” ve “afro-merkezli” yaklaşımla suçlanan müze, Kahire yakınlarındaki en eski piramitlere ev sahipliği yapan önemli Saqqara mezarlığında yasaklandı.

Mısır’ın El Fagr gazetesi, “eski Mısır medeniyetini halkından ayırmaya çalışan Afro-merkezci fikirleri desteklemek” suçlamalarına karşı serginin “son derece kışkırtıcı olduğunu ve açıklama gerektirdiğini” söyledi.

Müze müdürü Wim Weijland da, hiçbir Mısırlı yetkilinin sergiye katılmadığından şikayet ederek karşılık verdi. Weijland açıklamasında, “’Tarihi tahrif etmek’ suçlaması uygunsuz. Bu sergi büyük bir titizlikle yapılmıştır. Bilim insanları olarak birbirinizi böyle suçlayamazsınız.” dedi.

Tarihsel kanıtlar, eski Mısırlıların siyah tenli, kahverengi veya Akdenizli göründüğünü gösterirken, Kemet kelimesi, kültürüne yabancı bir kavram olan etnik kökenden ziyade Nil Nehri’nin zengin, kara toprağı ile ilgili olarak açıklandı.

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